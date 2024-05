La Cursa de la dona serà puntuable per al Campionat d’Andorra en categoria femenina de 5 km a partir de 2025

Presentació de la 12a Cursa de la dona (SFG)

La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, ha anunciat durant la roda de premsa de presentació de la Cursa de la dona, organitzada per l’Associació de Dones d’Andorra (ADA), que aquesta cursa popular serà puntuable en el Campionat d’Andorra en categoria femenina de cinc quilòmetres a partir de l’edició de l’any vinent. Aquest esdeveniment compta amb la col·laboració de la Federació Andorrana d’Atletisme (FAA), els comuns d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany i Creu Roja Andorrana.

D’aquesta manera, segons ha indicat Mònica Bonell, es dona més visibilitat a l’esport femení, una de les línies d’acció del ministeri encarregat de l’esport. Fins a la data, el campionat d’Andorra se celebrava, tant per a homes com per a dones, en el marc de la Cursa popular Illa Carlemany, però a partir de 2025, en la categoria femenina, es durà a terme en la Cursa de la dona. Pel que fa a la categoria masculina, la prova se seguirà celebrant durant la Cursa popular Illa Carlemany.

La Cursa de la dona és una iniciativa que se celebra a iniciativa de l’Associació de Dones d’Andorra des de fa dotze edicions, amb l’objectiu de donar visibilitat a la pràctica de l’esport femení. En l’edició d’enguany, que tindrà lloc el 2 de juny, els beneficis recaptats aniran destinats a la lluita contra el càncer mama i al suport dels pacients i familiars, concretament, a través de l’Associació de càncer de mama metastàtic d’Espanya, la qual també realitza accions per a impulsar la investigació científica en aquest àmbit.