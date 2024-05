Sanitaris en un hospital (Arxiu)

Zebra Technologies Corporation, proveïdor líder de solucions digitals que permet a les empreses connectar de manera intel·ligent dades, actius i persones, afirma que en aquests moments s’està despertant en les indústries un interès real pel 5G, el qual en un inici va impulsar al consumidor domèstic que buscava principalment entrenament.

La sanitat és un d’aquests sectors que, gràcies a la xarxa mòbil de major velocitat, està generalitzant l’ús de la telemedicina, el monitoratge i l’atenció a distància de pacients. Pot facilitar el suport a infermers i metges que realitzen visites a domicili per a transmetre per vídeo l’opinió d’un expert, o assistir al personal d’ambulàncies en el lloc mateix d’un accident, fins i tot per a intervencions quirúrgiques quan els cirurgians especialistes o el pacient no poden traslladar-se.

“A mesura que les operacions hospitalàries es digitalitzen, és essencial disposar de xarxes sense fils que puguin suportar la càrrega de robots, sensors, solucions de localització i altres tecnologies connectades, basades en la Internet de les coses (IoT) i intel·ligència artificial (IA)”, apunta Lorna Hopkin, Healthcare Solutions Specialist de Zebra Technologies EMEA. “La càrrega de les xarxes augmentarà en el futur a conseqüència de l’encreuament d’informació de pacients de qualsevol lloc del món amb infinitat d’estadístiques per a predir resultats i oferir plans d’atenció personalitzats”.

Existeixen robots que realitzen neurocirurgies guiades per un cirurgià que es troba en un altre continent i que controlen la temperatura dels seus pacients. Així mateix, les consultes de telesalut durant cirurgies virtuals s’enriqueixen amb dades afegides de dispositius portàtils que transmeten les constants vitals del pacient a professionals dins i fora del quiròfan en temps real. Els wearables orienten els programes de fisioteràpia, alerten a infermers en cas de caiguda d’un pacient i realitzen amb més fiabilitat el seguiment de pacients crònics, com els diabètics.

“Els dispositius sanitaris d’alta qualitat amb connectivitat Wi-Fi 6 i 5G haurien de convertir-se en un estàndard en centres de salut i hospitals. La telesalut ha augmentat la comoditat i la conveniència de l’atenció al pacient. Ja no és necessari acudir a un hospital o una clínica per a demanar cita, ni per a renovar una recepta o ser remès a un especialista —sosté Hopkin—. La tecnologia ho ha fet possible. Fa poc, el director d’un hospital em va comentar que utilitzava ordinadors portàtils de nivell empresarial per a connectar als pacients amb els seus familiars. Només en el seu primer any es van realitzar més de 14.000 videotrucades”.





És hora que el 5G s’uneixi al Wi-Fi

Lorna Hopkin es pregunta què passarà si continuem sotmetent a les xarxes Wi-Fi a tan alta demanda. Estan sobrecarregades pel creixent nombre de mòbils connectats, ordinadors clínics i tauletes. “No podem posar tots els ous en la mateixa cistella. L’ideal seria que tot el sector sanitari parlés de 5G i del que costarà migrar els seus sistemes a xarxes 5G dins i fora de les quatre parets”, defensa Lorna Hopkin.

Amb velocitats 100 vegades més ràpides que 4G i una latència ultra baixa, el 5G té la capacitat de gestionar moltes més connexions sense flaquejar. Des de l’òptica de Zebra, el 5G és imprescindible per al volum i la sensibilitat de les noves dades de prestació d’assistència sanitària; és un facilitador i catalitzador de millors resultats.

La companyia és conscient de les barreres que suposa per a la implantació del 5G que en moltes parts del món continuïn utilitzant 3G i no puguin accedir encara a xarxes 5G. A més, els responsables sanitaris han realitzat grans inversions en infraestructures Wi-Fi que no substituiran a mitjà termini. Des de Zebra no plantegen 5G com un element d’acció imminent, sinó com un tema de debat urgent.

Posar en marxa una xarxa mòbil que pugui ser controlada totalment en les instal·lacions del centre serà més senzill del que es creï. Els CIO no hauran de substituir res, ja que funcionarà en combinació amb les seves xarxes Wi-Fi, que podrien reservar-se per a ús de pacients i familiars, mentre que l’accés a la xarxa sense fil privada podria prioritzar-se per a comunicacions internes, telemedicina, cirurgies robòtiques, sales virtuals i monitoratge de pacients, entre altres usos.

“La pandèmia va accelerar l’adopció de tecnologia sanitària a un ritme sense precedents i, sembla, que aquesta tendència continuarà. A mesura que l’atenció sanitària sigui cada vegada més sofisticada, tant dins com fora dels hospitals, augmentarà la càrrega de la nostra infraestructura digital. Els responsables de les institucions sanitàries haurien de considerar els dispositius habilitats per a 5G com un element imprescindible de l’assistència al pacient”, conclou Hopkin.





Per Tecnonews