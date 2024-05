Cultura renova el material pedagògic per a aprendre català amb l’edició dels llibres del nivell B2

Joan Sans i la ministra, Mònica Bonell (SFG)

Continuant amb el compromís del Govern per la promoció de l’ús i el coneixement del català com a llengua d’ús social, de treball i dels serveis, el Ministeri de Cultura, Joventut i Esports ha presentat el material pedagògic per a aprendre català A punt d’Andorra 4, del nivell B2, de Publicacions de l’Abadia de Montserrat, el qual ha estat adaptat al context del Principat.

La ministra, Mònica Bonell, ha explicat que aquesta acció respon a la voluntat de l’Executiu d’oferir les eines i els recursos adequats als ciutadans i les empreses que treballen de cara al públic, per a garantir el dret de la població de rebre l’atenció en català.

De fet, aquest material va dirigit als adults, en modalitat presencial o virtual, que estudien la llengua oficial als centres de català del Govern. “Aquesta adaptació permetrà a l’alumnat aprofundir no només en el coneixement de la llengua oficial, sinó també en la integració a Andorra com a país d’acollida”, ha assegurat Mònica Bonell.

Entrant al detall de la publicació, el nou llibre A punt d’Andorra 4 B2 inclou totes les variants del català, però s’ha adaptat especialment a la variant nord-occidental, pròpia d’Andorra i també s’ha estructurat, segons ha explicat el director del Departament de Política Lingüística, Joan Sans, a través d’activitats estimulats i variades que permetin desenvolupar de manera eficaç i amena la competència comunicativa dels aprenents.

“Hem mantingut l’estructura de les unitats de l’edició catalana del material, però hem andorranitzat part dels aspectes socioculturals amb imatges o fotografies en totes les unitats. També s’ha modificat textos sencers perquè representin millor la realitat d’Andorra i hi hem introduït la variant dialectal pròpia del país perquè en un nivell B2 és important que la coneguin i que la identifiquin”, ha assegurat Joan Sans.

Fins a la data, els professors de l’Àrea de Llengua Catalana no disposaven d’un mètode de referència de nivell B2. Per a poder impartir-lo els docents utilitzaven diversos materials que adaptaven a les necessitats d’aquest nivell, principalment els llibres A punt, de la mateixa editorial que el mètode Veus (emprat per als nivells A1, A2, B1, que ja han estat adaptats al context andorrà), de l’editorial Publicacions de l’Abadia de Montserrat (PAMSA), que en té els drets d’edició i reproducció. Aquesta edició del nivell B2 permetrà ampliar l’oferta virtual afegint-hi aquest nivell en els cursos vinents.

La tasca d’adaptació dels llibres A punt 4 al context d’Andorra es va començar el 2023, amb la col·laboració entre l’editorial catalana; l’autor dels llibres, Albert Villagrasa, i professors i tècnics del Departament de Política Lingüística. Aquest llibre estarà disponible per al curs vinent, concretament es podrà adquirir a partir del mes de setembre.