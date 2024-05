Èxit d’assistència al primer Job Meeting d’estiu per a promoure la contractació de personal per a la temporada estival

El Job Meeting d’estiu ha estat un èxit de participació (SFG)

Més de 300 persones, 200 de les quals escolars del país, han participat avui dijous a la primera edició del Job Meeting d’estiu, una trobada organitzada des del Servei d’Ocupació del Govern amb l’objectiu de promoure la contractació de persones que es troben en recerca o millora de feina. La iniciativa ha comptat amb 20 empreses dels diversos sectors de serveis del país, com són el comerç, l’hoteleria, la restauració, la tecnologia i el transport. Els participants han escoltat les propostes de les empreses i, posteriorment, han pogut fer una breu entrevista i lliurar els currículums.

El Govern confia a tancar una cinquantena de contractacions, tenint en compte les xifres assolides en edicions anteriors destinades a posar en contacte empreses i treballadors per a la temporada d’hivern. El secretari d’Estat d’Economia, Treball i Habitatge, Jordi Puy, així ho ha manifestat tot corroborant que el Govern està “molt satisfet de la bona acollida de l’acte”, plantejat inicialment com una prova pilot, gràcies en bona part a la implicació dels centres escolars i sobretot de les empreses i els treballadors presents per a intercanviar impressions i aconseguir trobar el punt d’encontre que satisfaci les necessitats laborals.

En aquest sentit, Jordi Puy ha expressat que la nombrosa presència “és un símptoma més, no l’únic ni potser el més rellevant, però sí significatiu, de les bones expectatives econòmiques que es preveuen per a aquest estiu a Andorra”. Actualment, les 2.200 ofertes de treball d’empreses del país superen de llarg la xifra de 337 persones inscrites al Servei d’Ocupació en recerca de feina, una de les més baixes dels darrers anys. Amb tot, el Govern destaca la importància de poder donar resposta a aquelles persones que cerquen feina, especialment als joves en aquesta edició, i alhora participar en la millora de la competitivitat de les empreses, contribuint a donar resposta a les seves necessitats de contractació de personal.

La jornada s’ha programat a mitjan maig pensant en els joves majors de 16 anys que estudien al país perquè puguin tenir una primera experiència laboral, i també tenint en compte els joves que estudien fora i vulguin treballar durant les vacances universitàries a Andorra, amb l’objectiu de poder retenir el seu talent una vegada culminin els estudis. L’objectiu, ha dit Puy, “és que aquesta feina sigui prou enriquidora com perquè l’experiència puntual per aquest estiu es converteixi en reiterada al llarg del temps, i culmini amb una relació laboral estable, duradora i enriquidora per a ambdues parts”.