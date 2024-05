El cicle ‘Tastem Territori’ proposa la descoberta del sake ‘Seda Líquida’ de Tuixent

Tast del sake del celler ‘Seda Líquida’ de Tuixent

El cicle ‘Tastem Territori’ a l’Ateneu Alt Urgell se centrarà divendres vinent, 17 de maig, en el sake ‘Seda Líquida’ que produeix a Tuixent l’Antoni Campins. El taller permetrà descobrir aquest producte singular, del qual se’n farà un tast. Com cada mes, la sessió comptarà amb l’acompanyament del sommelier Fede Antona i Sílvia Olmeda.

Per a prendre part en l’activitat, que es durà a terme a les vuit del vespre, cal inscriure’s prèviament a través d’un formulari a Internet. El preu és de 8 euros per a les persones que són sòcies de l’Ateneu i de 9 euros per a les que no ho són. A causa de les necessitats d’espai i infraestructura, s’acceptarà un màxim de 20 participants.

Seda Líquida és un petit celler o kura elaboradora de sake fundada el 2015 al poble de Tuixent. Des d’un primer moment, mogut per la seva gran estima a la cultura japonesa en general i a la gastronomia i al sake en particular, el seu creador, el gastrònom i inventor de nous instruments de cuina, Antonio Campins, ha intentat ser fidel als mètodes d’elaboració tradicionals japonesos. L’elaboració es planteja respectant les regles del país nipó, les primeres matèries i l’esperit apresos en diferents estades al Japó, on va treballar en prestigiosos cellers i va aprendre de primera mà al costat de grans mestres elaboradors o toji.