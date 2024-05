Evita que el teu gat s’escapi

Un gat xafarder mirant des de la terrassa (AMIC)

Mantenir al nostre gat segur a casa és una preocupació comuna per a molts amos de mascotes que tenim una estima especial per aquests felins. A continuació et volem compartir alguns consells útils per a evitar que el teu gat entremaliat pugui escapar-se i donar-nos un bon ensurt.

Proporcionar entreteniment en interiors

Assegura’t que el teu gat tingui suficients joguines i àrees per a explorar dins de casa. Això ajudarà a mantenir-lo ocupat i estimulat i, per tant, menys propens a buscar l’emoció a l’aire lliure.

Instal·lar xarxes de seguretat en finestres i balcons

Les xarxes de seguretat són una excel·lent manera de permetre que el teu gat gaudeixi de l’aire fresc sense el risc de caure o escapar-se per una finestra oberta o un balcó.

Usar collarets amb identificació

Si el teu gat arribés a escapar-se, un collaret amb una placa d’identificació proporcionarà a qualsevol persona que el trobi la informació necessària per a retornar-lo a casa de manera segura.

Mantenir les portes tancades

Quan entris o surtis de la teva casa, assegura’t que les portes estiguin completament tancades per tal d’evitar que el teu gat s’escapi sense adonar-te’n.

Supervisar l’accés a l’exterior

Si permets que el teu gat surti a l’exterior sota la teva supervisió, assegura’t de ser present en tot moment per a evitar que s’escapi. Això és especialment important en àrees on hi ha trànsit vehicular o altres mascotes.

Considerar l’esterilització

Els gats esterilitzats tendeixen a ser menys propensos a vagar a la recerca de parella, la qual cosa pot reduir el risc d’escapar-se.





Per Tot Sant Cugat