La piscina municipal de la Seu incorpora la venda en línia i ampliarà la varietat de tarifes

La piscina municipal de la Seu d’Urgell (Aj. la Seu)

El ple de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha aprovat una modificació a l’ordenança fiscal que regula els preus públics de la Piscina Municipal. El canvi, que ha de permetre facilitar la compra d’entrades per internet i augmentar la varietat de tarifes, ha rebut un suport unànime, ja que al vot favorable de l’equip de Govern (Compromís) s’hi ha afegit el dels grups de Junts, ERC i la CUP.

La tinent d’alcalde i regidora de Finances, Gemma Tó, va explicar al plenari que es vol impulsar un “nou model” en la venda d’entrades de la piscina. Entre les diverses novetats previstes, ha esmentat que des d’aquest estiu ja es podran adquirir entrades a través d’internet, des d’on els tiquets apareixeran amb un codi QR que es podrà validar quan s’arribi a taquilla. Tó creu que això aportarà més facilitats i agilitat, tant per als usuaris com per al personal de la piscina, i remarca que tot plegat no comportarà cap sobrecost de subministrament. A més a més, augura que pot contribuir a augmentar l’assistència a aquest recinte i, en conseqüència, incrementar també els ingressos per al consistori.

Els canvis també tenen a veure amb les modalitats d’entrada. Així, per exemple, s’incorporarà l’opció d’entrada de tarda, a preu reduït, i hi haurà tarifes específiques per a diversos col·lectius, a més d’abonaments d’un mes per a adults o passis de temporada i per a famílies nombroses o monoparentals. Gemma Tó conclou que d’aquesta manera s’augmenta la quantitat d’opcions i confia que això ajudi a generar més activitat a la piscina.