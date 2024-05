Detectat un intent d’estafa amb una web falsa de MoraBanc

L’entitat demana als clients que hi contactin si poden haver estat estafats (MoraBanc)

L’entitat financera MoraBanc ha detectat un intent d’estafa per suplantació d’identitat amb un pàgina web que apareix patrocinada als buscadors, i que suplanta la pantalla d’accés a la banca online de MoraBanc. Aquesta pàgina és falsa i es pot detectar observant que l’URL és diferent al de MoraBanc. Es recomana no accedir a la web de MoraBanc a través d’enllaços patrocinats.

Si alguna persona sospita que ha pogut introduir les seves dades a la pàgina falsa cal que es posi en contacte amb MoraBanc al 884 884 i ho comuniqui per a fer les comprovacions de seguretat pertinents. MoraBanc ha activat les mesures corresponents per a desactivar l’amenaça i està informant a la seva clientela per diferents canals demanant precaució.