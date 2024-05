Logotip de la beca Fulbright

Aquesta setmana s’ha atorgat la beca Fulbright per al curs acadèmic 2024-2025 acordada pel Comitè Bilateral Fulbright. Aquesta, ha estat atorgada a Emma Juan perquè pugui estudiar el Màster in Data Science d’un any de durada a la Universitat de San Francisco, als Estats Units d’Amèrica.

L’import becat és de 68.300 USD, i inclou despeses d’anada i de tornada, de matrícula, d’establiment i compra de llibres i una assignació mensual durant 12 mesos, per a Emma Juan.