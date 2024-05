Joan-Marc Joval, nomenat director de Promoció Cultural

La ministra, Mònica Bonell, i el nou director de Promoció Cultural, Joan-Marc Joval (SFG)

El Consell de Ministres ha nomenat Joan-Marc Joval com a nou director del departament de Promoció Cultural, adscrit al ministeri encarregat de la cultura, per la jubilació de l’actual directora Montserrat Planelles. El canvi de direcció es farà efectiu l’1 de juny. Montserrat Planelles va començar a treballar a l’administració com a tècnica de Política Lingüística el 1995 i uns anys més tard va esdevenir cap d’àrea d’aquest servei. Des del 2012 ha ostentat diversos càrrecs de direcció dins del Ministeri de Cultura.

Joan-Marc Joval disposa d’una àmplia trajectòria en el sector cultural europeu. A Andorra, ha estat director gerent de la Fundació privada del sector públic Cimera Iberoamericana, i des del gener de 2022 és cap de l’Àrea d’Acció Cultural del Ministeri de Cultura. A més, és autor i coautor de diverses publicacions tant de temàtica cultural com relacionades amb la Unió Europea.