Vinyes – Mercader, centrats en el IV Rallye Reino de León

Joan Vinyes -en primer terme- i Jordi Mercader a l’interior del vehicle (FotoEsport)

Els pilots, Joan Vinyes – Jordi Mercader, tornaran a situar-se, aquests dijous, divendres i dissabte (16, 17 i 18 de maig) al volant d’un Hyundai i20 Ral·li2 del Team Rallycar, per tal de poder disputar el IV Ral·li de terra Reino de León, segona prova de la Copa d’Espanya de l’especialitat (CERT) de la present temporada.

Vinyes – Mercader estaran al test previ al ral·li

Després de dos mesos i escaig sense situar-se al volant del Hyundai i20, el Team Rallycar tornarà a l’activitat competitiva dijous (dia 16) al test privat preparat pels organitzadors de la prova de Lleó (ATKMotorsport) perquè els equips que ho considerin oportú (un màxim de 15 equips) puguin començar a treballar en les seves mecàniques en un escenari semblant al que es trobaran a les cronometrades del ral·li.

Per al pilot d´Auto Centre Principat (ACP): “Aprofitar l’ocasió de tenir 4 hores just abans del ral·li per a treballar, juntament amb l’equip, a les prestacions del Hyundai és una opció que no es pot desaprofitar. A Llorca hi havia molta pols i pedra solta a les especials, estic convençut que a Lleó les pistes seran molt diferents. Farem una primera posada a punt al test, un cop completats els reconeixements si cal fer modificacions les farem, encara que penso que la major part de la feina ja estarà feta”.

Les dades del ral·li (FotoEsport)

A Lleó els rivals seran els que lluitaran per al títol del CERT 2024

La prova de León tindrà un planter de participants d’un nivell excel·lent, encara que en aquesta ocasió no hi seran els equips habituals de l’S-CER espanyol. Amb tot, Joan Vinyes, preveu una lluita molt igualada per a les posicions de podi, així ho comentava: “No hi ha dubte que per a repetir el podi de l’any passat haurem d’estar molt centrats i evitar el mínim error. El ral·li és molt compacte i recuperar un temps perdut pot resultar una missió impossible. És cert que no estaran al podi de sortida els que van dominar a Lorca, no obstant, hi haurà altres pilots que no van poder començar la temporada amb normalitat, però que aquestes setmanes prèvies han demostrat que poden plantejar batalla. Com he esmentat, caldrà estar molt centrats des del començament”.

Hores d’ara, abans d’iniciar el desplaçament a León, Vinyes està pendent d’una decisió de l’ens federatiu (RFEDA) que, en cas de ser positiu, considera molt favorable: “Hi ha la possibilitat que accedeixin a la petició dels equips perquè ens deixin fer una doble passada (en lloc d’una) per a les especials durant les jornades de reconeixement. Sens dubte, si ho accepten, ens permetrà afrontar les cronometrades amb més confiança. Veurem…”.

El IV Ral·li de terra del Reino de León té previst el seu inici a les 8.00 hores de dissabte (dia 18) des del parc d’assistència ubicat a l’aparcament del camp de futbol de la capital de la província homònima.