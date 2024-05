El Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats i la SAC renoven el conveni de col·laboració

El ministre, Ladislau Baró, amb la presidenta de la SAC (SFG)

El ministre de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, Ladislau Baró, i la presidenta de la Societat Andorrana de Ciències (SAC), Àngels Mach, han signat aquest dimecres a la tarda la renovació del conveni entre les dues entitats per tal de continuar amb la cooperació a l’hora de fomentar la recerca i el coneixement i impulsar accions per a la divulgació de la ciència entre la societat andorrana. Així, el text estableix el marc regulador de col·laboració entre l’Executiu i la SAC pel que fa la coorganització, d’una banda, dels Debats de recerca i, de l’altra, de la Diada andorrana de la Universitat Catalana d’Estiu.

El nou conveni, vigent per a tres anys, estipula que en el cas dels Debats de recerca les dues entitats són responsables de l’elaboració del programa i la difusió de l’activitat. Així mateix, per la seva banda, la SAC es compromet a encarregar-se de la publicació dels annals d’aquest esdeveniment. Pel que fa a la Diada andorrana de la Universitat Catalana d’Estiu, la SAC n’ha de promoure, segons el conveni, la participació i assistència a estudiants andorrans o residents, o estudiants del Centre Carlemany de Llengua catalana establert a la Universitat Carolina de Praga. Aquesta jornada anual té com a objectiu reflexionar sobre temàtiques d’interès per a la societat andorrana a través de conferències i debats.

Finalment, el conveni determina que el Govern pot atorgar una dotació anual màxima a la Societat Andorrana de Ciències de 7.000 euros distribuïda a parts iguals per a l’organització dels dos actes, un increment substancial si es té en compte que l’anterior conveni preveia una quantitat màxima de 5.940 euros.

La SAC i el Ministeri mantenen una llarga i sòlida trajectòria de col·laboració amb la voluntat de fomentar i divulgar la recerca. Des de l’any 2006 s’han realitzat 15 edicions dels Debats de recerca, en els quals s’han presentat més de 200 ponències amb temàtiques diverses i d’interès. D’altra banda, des de 2016, s’han celebrat 8 edicions de la Diada, en les quals s’han presentat més de 250 ponències sobre diverses temàtiques.