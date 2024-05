Ja es poden presentar les propostes artístiques de nova creació per a la 2a edició del festival Andorra Crea

En endavant, l’Andorra Crea tindrà freqüència bianual (SFG)

Després de l’acollida per part del sector artístic del país de la primera edició del Festival de creació i difusió de les arts Andorra Crea, celebrada l’octubre del 2023, es dona continuïtat al projecte amb una segona edició que se celebrarà l’abril del 2025. Per aquest motiu, el Ministeri de Cultura, Joventut i Esports comunica l’obertura del període de presentació de candidatures per a la selecció de propostes artístiques de nova creació per a la segona edició del Festival.

En aquesta segona edició, l’Andorra Crea es reestructura per a passar a tenir freqüència bianual i hi tindran cabuda tant projectes de nova creació com propostes ja produïdes. La reestructuració amb freqüència bianual permet deixar espai entre edicions del Festival perquè els artistes i distribuïdors puguin treballar adequadament el recorregut comercial de les propostes.

Les propostes seleccionades rebran finançament per a ser desenvolupades durant l’any 2024 i els primers mesos de 2025, i ser estrenades oficialment (estrena absoluta) com a part de la programació del Festival el mes d’abril de 2025. Així mateix, a inicis de l’any vinent es llançarà la convocatòria per a la selecció de projectes ja desenvolupats, i aquells que siguin seleccionats s’afegiran a la programació final d’Andorra Crea.

A més, totes les propostes seleccionades, tant les de nova creació com les ja desenvolupades, rebran una retribució per a l’exhibició al Festival en concepte de contractació, una mesura directament relacionada amb la voluntat del Govern de contribuir a la dignificació de les condicions salarials dels treballadors de les arts i la cultura.

Les persones interessades tenen fins al 14 de juny per a presentar la seva proposta al Servei de Tràmits del Govern. Els plecs de bases es poden descarregar gratuïtament a les webs www.tramits.ad i www.e-tramits.ad o es poden recollir al Servei de Tràmits de l’edifici administratiu.

Andorra Crea està orientat al suport als espectacles d’arts escèniques i de carrer, i les propostes d’arts visuals. Aquesta iniciativa, impulsada de forma conjunta entre el Govern i els set comuns, té com a objectiu fomentar la creació contemporània nacional i apropar-la a la ciutadania, estimular la contractació de propostes artístiques andorranes a l’estranger, i consolidar el suport institucional conjunt al sector.