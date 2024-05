El Programa del diploma de batxillerat internacional de l’Escola Andorrana obté una avaluació quinquennal ‘molt positiva’

Un estudiant (SFG)

El Programa del diploma de batxillerat internacional (IB) de l’Escola Andorrana ha rebut un resultat ‘molt positiu’ en la primera avaluació quinquennal del programa, realitzada in situ per delegats de l’Organització del Batxillerat Internacional. Aquesta avaluació detallada ha permès fer una anàlisi exhaustiva i personalitzada del compliment i la implementació del programa, que es va posar en marxa el curs 2019-2020 a l’Escola Andorrana de batxillerat.

Entrant al detall de l’informe, aquest reflecteix l’alt grau de compliment dels estàndards de l’IB, l’excel·lència educativa i el compromís de la comunitat escolar amb el programa del diploma. En aquest sentit, l’organització destaca l’alta participació estudiantil, l’aprofitament de la diversitat lingüística del sistema educatiu i la qualitat dels projectes de dedicació a la societat que realitzen els alumnes, com alguns dels aspectes que han enriquit l’aprenentatge de l’alumnat i generat un impacte positiu a la comunitat. Finalment, els avaluadors reconeixen a l’informe el compromís de l’equip docent i de la direcció pel benestar i el desenvolupament integral de l’alumnat.

Aquesta avaluació valida la implementació exitosa del programa IB per part de l’escola i també estableix un marc per a futures iniciatives i millores, ressaltant el model educatiu de l’Escola Andorrana de batxillerat.





Programa diploma de batxillerat internacional

L’Escola Andorrana de batxillerat va adquirir la categoria de centre autoritzat per a impartir el Programa diploma de batxillerat internacional el 2019 i es va posar en marxa el curs 2019-2020. El batxillerat internacional és un conjunt de programes educatius impartits en més de 5.700 centres educatius de 160 països per part de l’Organització del Batxillerat Internacional, una fundació sense ànim de lucre que té com a objectiu la millora del món a través de l’educació.

Actualment, les assignatures que s’ofereixen en aquesta modalitat de batxillerat són literatura, anglès, història, biologia, química i matemàtiques, a més, és previst oferir la de física el pròxim curs en el marc d’aquest diploma de batxillerat. Des del curs 2019-2020, 16 alumnes han obtingut el diploma de batxillerat internacional i, actualment, cinc alumnes del segon curs d’aquest batxillerat han realitzat els exàmens finals per a obtenir el diploma i nou alumnes cursen el primer curs d’aquest diploma. A banda d’aquests alumnes, el curs actual compta amb una cinquantena d’estudiants que cursen algunes assignatures d’aquest diploma.