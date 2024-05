Els Campionats del Món UCI de BTT presenten una campanya innovadora per a involucrar i inspirar tot el país

Copa del Món 2023 de BTT a Pal Arinsal (organització)

Pal Arinsal ha presentat la campanya per als Campionats del Món UCI de BTT, l’esdeveniment més important de l’any i que Andorra acollirà per segona vegada del 26 d’agost a l’1 de setembre de 2024. El ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, ha obert l’acte destacant “des del Govern i Andorra Turisme celebrem que el país aculli esdeveniments ciclistes internacionals d’alt nivell, com aquests Campionats del Món de BTT. És un impuls inigualable per a posicionar-nos en l’àmbit internacional perquè ens permet ser vistos i reconeguts arreu del món com a paradís de la bicicleta”.

Per la seva part, la cònsol major de la Massana, Eva Sansa, també ha posat en relleu el posicionament de la parròquia i del país com a destinació ciclista internacional de primer nivell. “Jo em quedaria sobretot amb un concepte: entre tots, hem aconseguit situar la BTT com a projecte de país. Des de la Massana portem molts anys treballant per a aconseguir estar al mapa de les competicions internacionals. Tinc clar que sols no ho hauríem assolit. Aquesta visió conjunta i la suma d’esforços ha fet que de nou tinguem aquí uns Mundials. Plegats tenim molta força”, ha assenyalat Sansa, que ha afegit que “amb els Campionats del Món volem transmetre que el Principat d’Andorra és la millor destinació tant per als aficionats a la bicicleta com per als ciclistes professionals”.





Una campanya amb un codi visual diferenciador

Per a poder assolir els objectius de repercussió marcats, l’organització dels Campionats del Món ha dissenyat una campanya que pretén involucrar i inspirar tot el país, així com posar en valor la magnitud de l’esdeveniment i el posicionament internacional. “Som un referent mundial de la bicicleta, una seu fixa i indispensable en el calendari de Copes del Món, i amb aquesta campanya volem refermar aquesta percepció” ha assenyalat el director de màrqueting de Grandvalira Resorts, David Ledesma. Per a fer aquesta campanya hi ha hagut una combinació del talent humà de l’equip de màrqueting de Grandvalira Resorts juntament amb eines d’intel·ligència artificial que han ajudat a reforçar l’espectacularitat d’aquesta. “Té un codi visual diferencial i pretén transmetre la intensitat de l’esport de la BTT. A més, posa al corredor i al públic en el centre, que són els dos grans actors protagonistes de l’esdeveniment”, ha indicat Ledesma.

La campanya dels Mundials anirà acompanyada de múltiples esdeveniments al país que serviran per a apropar la bicicleta als ciutadans de la Massana i d’Andorra. Entre les diferents activacions, hi haurà una exposició temporal al Bicilab d’Andorra la Vella sobre els Campionats del Món i de les Copes del Món que s’inaugurarà el 27 de juny i estarà activa durant 6 mesos. Paral·lelament, es duran a terme les jornades ‘Aprèn a Rodar’, destinades a l’aprenentatge de la bici amb seguretat a través de tallers i bicicletades ambientades en els Campionats del Món de BTT. Aquestes jornades tindran lloc l’1 i 9 de juny. També hi haurà presència dels Mundials a la Serenalla Market de la Massana, del 4 al 7 de juliol, amb activacions per als més petits. Finalment, durant la setmana dels Mundials, es durà a terme la Kids Rider Bike, una trobada infantil per a nens de 2 a 5 anys que tindrà lloc el 30 d’agost al Bike Park i que permetrà viure una experiència real de mundials. Serà una petita competició que podran gaudir amb pares i amics. Ja és la segona edició que es fa durant la setmana de l’esdeveniment, però forma part del calendari de Pal Arinsal des de fa molts anys.





Els Mundials, en xifres

Els Campionats del Món UCI de BTT 2024 acolliran més de 700 riders, i s’esperen més de 80.000 assistents que vindran a viure les 17 finals d’entre les 5 disciplines que disputaran: Cross-country olympic, Cross-country short track, e-Bike, Cross-country Relay i Descens. “Serà un estiu de grans esdeveniments i entre els millors riders que vindran hi haurà els flamants medallistes olímpics que arribaran just després dels Jocs Olímpics de París”, ha explicat el director general de Pal Arinsal i dels Campionats del Món 2024, Josep Marticella, que ha recordat que els millors del món es jugaran el títol de Campions del Món a Andorra. S’estima que les proves assoleixin una audiència de 6 milions de persones a través dels diferents streamings i directes televisius, creixent significativament respecte a les dues darreres edicions de la Copa del Món celebrades a Andorra. En aquest sentit, hi haurà més de 200 mitjans de comunicació acreditats per a fer difusió de les proves del Principat.





Voluntaris

D’altra banda, aquest dijous s’ha activat la campanya de voluntaris per als Campionats del Món. Per a poder organitzar aquest esdeveniment amb totes les garanties, Marticella ha explicat que caldrà un mínim de 150 voluntaris.

Com ja és tradició, els voluntaris rebran d’obsequi la vestimenta necessària per a aquesta edició i altres regals que s’explicaran als voluntaris un cop inscrits. Pal Arinsal continua treballant perquè cada any es millorin les condicions per als voluntaris gràcies a tota la tasca que realitzen, la qual “és imprescindible per a poder dur a terme les proves i que l’organització d’un esdeveniment així sigui un èxit”, tal com ha explicat Marticella.

Per a inscriure’s, les persones interessades podran fer-ho des del formulari que estarà disponible al web https://events.palarinsal.com/ca/palarinsalandorra2024/voluntaris.





Entrades ja la venda

Les entrades per a assistir als Campionats del Món de BTT es poden adquirir des del dilluns a la web tickets.palarinsalandorra2024.com. Les entrades donaran accés als diferents remuntadors habilitats durant la setmana de l’esdeveniment i als autobusos per a arribar i moure’s pel sector de Pal, així com a les grades per a veure les curses i gaudir de l’espectacle que oferiran els millors corredors del món. La Caubella (XCO) i Fontanals (DHI) seran els epicentres de l’esdeveniment, on els espectadors podran viure les diferents animacions i activitats que s’habilitaran en paral·lel.

El preu de les entrades parteix dels 20 euros i s’ofereixen tres opcions: entrades d’un dia, de tres dies i de set dies. Els infants de fins a 6 anys podran accedir a les instal·lacions de forma gratuïta i hauran d’anar acompanyats d’un adult i presentar un document d’identitat. Els usuaris amb un Forfet de Temporada de Grandvalira Resorts podran gaudir d’un descompte del 20% en el preu de l’entrada de tres dies, i tindran accés gratuït del dilluns 26 al dijous 29.

Així mateix, per tal de fer que els Campionats del Món sigui un esdeveniment accessible per a tothom, l’organització destinarà un nombre de places per a persones amb algun tipus de diversitat funcional. Cal remarcar que hi ha diferents períodes de venda amb entrades limitades i, per tant, a mesura que s’apropi la gran cita el preu anirà augmentant. “L’objectiu és assolir el sold out” ha assegurat Marticella. El primer canvi de període de venda de les entrades serà el proper 14 de juny. D’altra banda, en el marc del pla de mobilitat dels Campionats del Món de BTT a Pal Arinsal, les línies d’autobús regular L5 i L6 tindran freqüències gratuïtes durant els dies de competició.