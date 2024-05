Conferència del COAA sobre la química en la construcció

Seu del Col·legi Oficial d’Arquitectes d’Andorra (COAA)

Aquest dimecres, dia 15 de maig, a les 19 hores, a la seu del Col·legi Oficial d’Arquitectes d’Andorra (COAA) i en el marc del 7è cicle de conferències organitzades per l’entitat, se celebrarà la conferència que porta per títol “La química a la construcció”, la qual anirà a càrrec de Maria Antònia Fosch Garcia.

La ponent, llicenciada en ciències químiques, explicarà l’estreta relació de la química amb l’arquitectura i la construcció, ja que és present en tots els àmbits de la vida personal i del planeta. Tot és química i física perquè totes dues branques actuen conjuntament.

El que diferència a la construcció de la resta d’activitats on la química és present, és que en aquest sector es treballa majoritàriament ignorant la importància de la química en tot el que es fa. Tant és així que a les carreres universitàries, a penes es fan classes de química. En aquesta breu trobada de dimecres, s’intentarà de la manera el més amena possible acostar la química al treball diari i que els conceptes que s’exposin en la conferència siguin útils, al mateix temps de despertar l’afició per la química.