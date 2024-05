Detenen un home i una dona per reiterats furts amb força

Unes manilles (Policia d’Andorra)

La Policia va detenir ahir dimarts, al migdia, a Encamp, un home i una dona de 41 i 48 anys respectivament com a presumptes autors de delictes contra el patrimoni per diversos furts amb força. N’haurien comès un total de sis en diferents establiments de les parròquies centrals amb un perjudici econòmic superior als 4.000 euros. Hi entraven forçant els accessos.

La Policia va iniciar la investigació fa aproximadament un mes, quan es va denunciar el primer cas. Les evidències que els investigadors van anar recollint van permetre identificar-ne els dos presumptes autors. L’home tenia antecedents per fets similars i la dona, per altres delictes.