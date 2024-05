La Generalitat dona llum verda al Conveni per al Pla d’actuacions de l’N-260, amb una inversió de 260 MEUR

La carretera N-260 al pas per Castellciutat

El Govern de la Generalitat ha aprovat i autoritzat la signatura del Conveni per al Pla de millora de l’N-260 (Eix Pirinenc), que recull actuacions per valor de 260 MEUR, en el marc del protocol d’encomanes de gestió acordat amb l’Estat espanyol. El document concreta els detalls per al desenvolupament de les obres, que es desenvoluparan principalment a la demarcació de Lleida i tenen com a objectiu principal la millora de la funcionalitat, l’accessibilitat i la seguretat d’aquest eix de comunicació.

Així, la Generalitat impulsarà i redactarà els projectes i estudis necessaris i licitarà i executarà les obres corresponents. De la seva banda, l’Estat espanyol, titular de la infraestructura, aportarà a la Generalitat 260 MEUR, amb transferències anuals fins al 2033. Un cop l’Estat autoritzi aquest Conveni, se’n podrà formalitzar la signatura.





Les actuacions que es duran a terme consistiran en:

Rehabilitació de ferm i actuacions de manteniment a l’N-260. Millores de la seguretat viària i als seus elements de connexió. Actuacions de nova infraestructura o condicionament.

Aquest Conveni s’emmarca en la signatura amb l’Estat espanyol del protocol de quatre encomanes de gestió per a l’execució de diverses obres al territori català, amb una inversió de més de 900 MEUR. El Govern de la Generalitat ja ha donat el vistiplau a la signatura de tres convenis, que concreten el desenvolupament de les actuacions acordades; a més del de l’N-260, els que recullen la pacificació i integració de l’N-II al Maresme i la construcció d’intercanviadors ferroviaris entre les xarxes d’FGC i de Rodalies. L’Estat espanyol encara no els ha aprovat per Consell de Ministres.