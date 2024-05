Oberta la convocatòria per a les subvencions d’Andorra Business que destinen 180.000 euros per als empresaris del país

La directora d’Andorra Business, Judit Hidalgo, en un acte públic (Andorra Business)

La directora d’Andorra Business, Judit Hidalgo, ha explicat que enguany “hem inclòs més serveis subvencionables amb l’objectiu de potenciar la sostenibilitat i els plans d’igualtat empresarial, a més de la internacionalització, la innovació i l’optimització dels negocis”. Hidalgo, que ha fet una crida als empresaris a aprofitar aquestes subvencions, també ha recordat que en els darrers sis anys l’entitat ha destinat prop d’un milió d’euros en subvencions de les quals han pogut gaudir prop de 300 empreses del país.

Exemples de serveis subvencionables el 2024

Alguns exemples de serveis que es poden subvencionar mitjançant aquest programa són:

Innovació: Estudis especialitzats sobre noves línies de negoci, desenvolupament, i certificacions per a la comercialització de productes tant en l’àmbit europeu com internacional…





Estudis especialitzats sobre noves línies de negoci, desenvolupament, i certificacions per a la comercialització de productes tant en l’àmbit europeu com internacional… Internacionalització: Anàlisi sobre la viabilitat econòmica d’una possible internacionalització, serveis d’acompanyament i assessorament per a la internacionalització de l’empresa, implantació de delegacions a mercats internacionals, assessorament i acompanyament fires internacionals, disseny i muntatge d’estands fires internacionals, promoció internacional i altres eines de promoció internacional…





Anàlisi sobre la viabilitat econòmica d’una possible internacionalització, serveis d’acompanyament i assessorament per a la internacionalització de l’empresa, implantació de delegacions a mercats internacionals, assessorament i acompanyament fires internacionals, disseny i muntatge d’estands fires internacionals, promoció internacional i altres eines de promoció internacional… Optimització empresarial: Recerca RRHH especialitzats en el procés de selecció, serveis d’assessorament per a obtenir certificacions voluntàries ISO i altres.





Recerca RRHH especialitzats en el procés de selecció, serveis d’assessorament per a obtenir certificacions voluntàries ISO i altres. ESG – sostenibilitat: Auditoria de sostenibilitat empresarial, assessorament a escala estratègica, estudis de la petjada de carboni, estudis de viabilitat de projectes sostenibles…





Auditoria de sostenibilitat empresarial, assessorament a escala estratègica, estudis de la petjada de carboni, estudis de viabilitat de projectes sostenibles… Igualtat empresarial: Serveis que es poden oferir per a ajudar les empreses en la implementació del pla d’igualtat empresarial poden incloure aquests serveis per a promoure la igualtat efectiva entre homes i dones a l’àmbit laboral i a complir amb les seves obligacions legals en matèria d’igualtat de gènere.

En aquesta edició, hi haurà dues convocatòries. La primera que està oberta fins al 14 de juny i una segona convocatòria que s’obrirà el 2 d’octubre de 2024, si encara queda una partida de diners disponible.

Més informació a https://www.andorrabusiness.com/subvencions2024.





Una trentena d’empreses del país es van beneficiar de les subvencions de 2023

Andorra Business va destinar més de 120.000 euros l’any 2023, en dues convocatòries, a la primavera i a la tardor, per a projectes empresarials del país dels que es van beneficiar una trentena d’empreses. Les principals dotacions es van utilitzar per a poder participar en fires internacionals, i per a la captació de nous clients i distribuïdors. I els sectors més reclamats van ser els que tenien relació amb la informàtica i les telecomunicacions (IT), la salut i el benestar, i els esports electrònics.





Els usuaris dels serveis i programes que ofereix Andorra Business els valoren amb un excel·lent

Les enquestes de satisfacció que elabora Andorra Business als usuaris i participants dels seus serveis mostren que la valoració dels programes realitzats l’any passat van obtenir una puntuació de 9 sobre 10. A més, el 94% asseguren haver millorat el seu negoci gràcies als coneixements adquirits i també valoren amb un 9 sobre 10 la professionalitat de tot l’equip de l’entitat. Una altra de les conclusions de l’informe mostra com el 96% recomanaria la tasca que es fa des d’Andorra Business i té la intenció d’assistir als futurs esdeveniments.

En aquest sentit, la directora d’Andorra Business, Judit Hidalgo, ha assenyalat que “estem molt satisfets per l’acceptació dels nostres programes i serveis que, no només tenen l’objectiu d’impulsar els negocis, sinó que també volen potenciar el creixement econòmic del país. Paral·lelament, volem agrair la confiança dels empresaris i emprenedors respecte a la feina que fem”. L’any 2023 l’entitat va gestionar més de 600 projectes andorrans i d’inversió estrangera..