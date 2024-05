Un parell de tomàquets farcits (Getty images)

Res tan senzill i saborós com uns tomàquets farcits i, amb la imaginació de cadascú, posar-hi els ingredients que més ens agraden. Això sí, hi ha uns elements base per a fer aquest tipus de plat i, després, un altre d’indispensable per a rematar-ho: una bona dosi de pa per a sucar. En aquest cas proposem la següent recepta:

Ingredients

6 tomàquets grans

200 g de carn picada (pots utilitzar vedella, porc, pollastre o una barreja)

1 ceba gran, picada

2 grans d’all, picats

1/2 pebrot vermell, tallat a trossets petits

1/2 carabassó, tallat a trossets petits

50 g de pa ratllat

50 g de formatge ratllat (opcional)

2 cullerades d’oli d’oliva

Sal i pebre al gust

Herbes fresques (com ara julivert o alfàbrega), picades





Preparació

Preescalfar el forn a 180 °C.

Tallar la part superior dels tomàquets i buidar-los amb una cullera, deixant les parets gruixudes. Reservar la polpa.

En una paella, escalfar una cullerada d’oli d’oliva a foc mitjà. Afegir la ceba picada i sofregir-la fins que estigui transparent. Després, afegir l’all picat i sofregir-ho tot uns minuts més.

Afegir la carn picada a la paella i saltar-la fins que estigui ben cuita. A continuació, afegir el pebrot vermell i el carabassó tallats, així com la polpa dels tomàquets que s’ha reservat anteriorment. Saltejar tot junt durant uns 5 minuts.

Apagar el foc i afegir el pa ratllat, el formatge ratllat (si s’utilitza) i les herbes picades. Remenar bé per a combinar-ho tot.

Omplir els tomàquets amb la barreja de carn i verdures, pressionant lleugerament per a compactar-la.

Posar els tomàquets farcits en una safata per a forn. Rega’ls amb una mica d’oli d’oliva i salpebrar al gust.

Enfornar els tomàquets durant uns 20-25 minuts, fins que estiguin tendres i daurats per sobre.

Un cop cuits, retirar els tomàquets del forn i deixar-los refredar lleugerament abans de servir.