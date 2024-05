Llocs singulars on prendre el bany a les Terres de l’Ebre

La platja del Torrent del Pi, a l’Ametlla de Mar (Terres de l’Ebre)

A l’estiu, ara que ja s’albira, sempre va bé tenir aigua a la vora per a passar millor les altes temperatures en remull. A les Terres de l’Ebre, afortunadament, es pot escollir on capbussar-se sense haver de renunciar a res. Platges? N’hi ha. Riu? També! Basses? No en falten! A Surtdecasa proposen alguns d’aquests espais perquè es pugi comprovar en persona totes les possibilitats que existeixen per a prendre el bany.

1. Platja del Torrent del Pi, Ametlla de Mar

La filosofia naturista és la que impregna aquest petit tros de paradís delimitat per zones verges protegides dins el PEIN. Ubicada a la urbanització Tres Cales, compta amb més de 150 metres de longitud de sorra fina, grava i roques on estirar-s’hi a prendre el sol i que contrasten entre el verd dels pins que l’acaronen i el color turquesa d’unes aigües poc freqüentades. És de fàcil accés, tant caminant com en cotxe. Per tant, no hi ha excusa per a descobrir-la i gaudir de la riquesa paisatgística i ecològica que ofereix.

2. Platja de la Bassa de l’Arena, Deltebre

Les dunes conformen la fisonomia d’aquesta platja que canvia sotmesa a l’atzar amb què hi juga el vent. Es troba entre els arenals de Riumar i de la Marquesa i ben a la vora de la bassa del Canal Vell. S’estén durant gairebé dos quilòmetres amb una sorra natural d’allò més fina. En tractar-se d’un espai pràcticament verge, no compta amb serveis per als banyistes però permet gaudir dels impressionants paisatges i de la fauna que caracteritzen el Delta de l’Ebre. Ideal per a aquells que busquen la tranquil·litat d’indrets poc concorreguts.

3. Toll dels Arenals, La Sénia

Aigües netes i transparents que conviden a capbussar-s’hi en un paratge insòlit que naix del riu Sénia. Entre imponents roques i vegetació, es presenta com un oasi on enganyar la calor. No hi ha bellesa més autèntica que la natural i aquest espai no es pot definir amb cap altre adjectiu. Els banys hi són habituals per a la gent del territori que coneix aquest lloc amagat i que convida a passar-hi les xafogoses tardes estiuenques. Al seu voltant, s’hi ha habilitat un espai per al pícnic i la pràctica del dolce fare niente. Des del Toll dels Arenals, s’hi poden emprendre diferents rutes que porten a altres espais on l’aigua hi pren protagonisme, com el Toll de Martinet o la Font de Sant Pere.

4. La Fontcalda, Gandesa

És un paratge espectacular i singular. A tocar de la Via Verda, a la Terra Alta, la Fontcalda emergeix com un paradís perdut. El seu nom es deu a la font termal que brolla permanentment al voltant dels 25 graus de temperatura. Les propietats mineromedicinals d’aquestes aigües van tenir la seva època d’esplendor a finals del segle XIX i a principis del XX, quan la gent hi acudia per a mirar de curar les seves afeccions. Ara, les gorges per on transcorre el riu Canaletes s’han convertit en un indret idíl·lic on prendre-hi el bany. Tota una temptació per a fer-hi una excursió i les altes temperatures no donen treva.

5. El Toll Blau, Arnes

Algú creu en els éssers fantàstics que viuen sota l’aigua? El riu dels Estrets d’Arnes amaga un secret: el Toll Blau, una piscina que sembla emergir d’algun conte d’aquells que explicaven de petits mentre la imaginació construïa mons increïbles per o passejar. Es troba a uns deu quilòmetres de la població terraltina i és un espai d’una gran bellesa, especialment pels colors que hi reflecteix la seva aigua neta i transparent. La tranquil·litat que s’hi respira convida a la desconnexió del món terrenal per a reconnectar amb la natura.

6. Platja del Far, La Ràpita

No arriba als cent metres de llargada però el seu encant la fa més gran, d’allò més especial. El seu nom el pren del far que hi ha al port dels Alfacs i que es va il·luminar per primera vegada l’any 1864. A l’estiu és bastant concorreguda donada la seva proximitat amb el nucli urbà, així que la seva sorra fina i daurada s’omple de cossos que es torren al sol i que es remullen en les seves aigües tranquil·les. Ideal per als que volen viure l’estiu intensament i capturar records en forma de fotos sense necessitat de maquillar-los amb filtres.





