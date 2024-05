Una mare prenent la temperatura a la seva filla (Getty images)

La febre és un símptoma comú d’infeccions i altres malalties, i sovint és una indicació que el nostre cos està lluitant contra alguna mena de patogen. Quan la temperatura corporal s’enlaira, és important tractar-la adequadament per a evitar complicacions. Tot i que els medicaments farmacèutics són efectius, moltes persones recorren als remeis casolans per a reduir la febre, una pràctica que ha perdurat durant segles. Aquests remeis ofereixen una alternativa natural i, en alguns casos, poden ser igualment eficaços.

La natura ofereix una àmplia gamma de substàncies amb propietats febrífugues, és a dir, que ajuden a baixar la febre. Algunes plantes i aliments contenen compostos que poden tenir aquest efecte.





Alguns dels remeis casolans més populars i efectius per a reduir la febre, són:

Infusions de til·la o camamilla

Són remeis populars per a reduir la febre i promoure la relaxació. Les propietats antiinflamatòries i calmants d’aquestes herbes poden ajudar a disminuir la temperatura corporal i alleujar els símptomes associats amb la febre.

Compreses d’aigua fresca

Remulleu un drap en aigua freda i col·loqueu-lo sobre el front, els malucs i les axil·les del pacient. Aquesta tècnica pot ajudar a refrescar el cos i reduir la temperatura corporal.

Hidratació adequada

Beure abundants fluids és crucial quan es pateix de febre. Mantenir-se hidratat ajuda a combatre la deshidratació, que pot agreujar els símptomes de la febre. Aigua, sucs naturals i infusions de fruites són opcions ideals per a mantenir un bon nivell d’hidratació.

Bany amb aigua temperada

Pot ajudar a reduir la febre de manera eficaç. Ompliu una banyera amb aigua tèbia (no freda) i submergir el cos durant uns 15-20 minuts. Aquesta tècnica pot ajudar a refrescar el cos i disminuir la temperatura corporal.

Consum de cítrics

Els cítrics com la taronja, la llimona i la mandarina són rics en vitamina C i altres nutrients que poden ajudar a reforçar el sistema immune i combatre la febre. Beure suc de taronja fresc o llimonada pot ser beneficiós per a reduir la febre.