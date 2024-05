S’aprova la gestió administrativa i de tràmits en línia per part de gestors i representants legals

A l’esquerra, el ministre Guillem Casal i, al centre de la imatge, el secretari d’Estat, Marc Rossell (SFG)

El Govern ha aprovat aquest dimecres el Reglament d’impuls dels serveis digitals de l’Administració. El text permet accelerar la transformació digital del sector públic per tal d’avançar en l’assoliment dels objectius estratègics marcats per al 2030 i desplegar el model de visió complet de l’administrat en els serveis públics digitals. Com a mesura concreta es recull, per primera vegada, la possibilitat que els representats professionals i gestors puguin fer tràmits en línia en nom del titular, delegant l’accés al portal de tràmits del Govern. Així mateix, properament s’habilitarà un nou sistema de notificacions per a quan es fa un tràmit en línia perquè la persona que l’ha realitzat pugui estar informada en tot moment de l’estat del tràmit.

El nou reglament és “el pas decisiu en la transformació digital de l’Administració”, ha assegurat el secretari d’Estat de Transformació Digital i Telecomunicacions, Marc Rossell, qui ha apuntat que, en ell, es defineix un model i instruments concrets per a avançar en el procés de digitalització. També s’actualitzen els principis rectors, drets i deures de l’Administració i els ciutadans per canals digitals i es defineix la governança i les mesures que cal implementar per a gestionar el canvi cap al procés digital.

Amb la voluntat d’arribar a tota la ciutadania i reduir al màxim possible la bretxa digital, també s’ha creat un sistema d’assistència digital al qual s’hi pot accedir si es té qualsevol dubte a l’hora de fer tràmits amb l’administració. Per a contactar-hi, es pot trucar al número de Govern 875700, el Servei de tràmits 150 i al punt d’empresa 180, i marcar el número que indiqui el contestador com a ‘atenció digital’. A més, l’Oficina Virtual d’Atenció a la Ciutadania té a disposició un accés telemàtic oferint acompanyament a la tramitació a la Seu Electrònica, per certs tràmits amb suport personal. “Acompanyem i facilitem atenció personalitzada i telefònica per a mitigar la bretxa digital i facilitar la tramitació en línia”, ha explicat Rossell.

El reglament també impulsa la millora de l’experiència de l’usuari i la constitució d’un canal únic d’entrada als serveis digital del Govern. Per això, es duran a terme millores en la imatge del portal (www.govern.ad i la seu electrònica www.e-tramits.ad), més accessible i unificada la presentació de la informació, amb accés als servei digitals des de qualsevol dispositiu.

Finalment, el secretari d’Estat també ha exposat que tots aquest canvis van acompanyats de diversos actes de participació ciutadana per tal de millorar els processos en línia que la ciutadania o les empreses, així com la mateixa administració, utilitzen més regularment. A més, el portal de tràmits també disposa d’un espai habilitat per a enviar suggeriments i propostes. “La finalitat és de mantenir un procés de millora constant i fer-ho de la mà dels ciutadans i les empreses que usen cada dia aquests serveis”, ha expressat Rossell.