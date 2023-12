Actes de campanya d’Avancem a Encamp i de Per Sant Julià (PS)

Mustafa Ben Moussa i la candidata a cònsol major a Encamp, Marta Pujol (PS)

Avancem (PS + Independents) posarà a disposició de la gent gran pisos tutelats per millorar el benestar del col·lectiu i que puguin viure amb autonomia, comoditat i qualitat de vida. Així ho han manifestat aquest matí la candidata a cònsol major per al Comú d’Encamp, Marta Pujol, i el candidat Mustafa Ben Moussa, els quals han destacat la necessitat de tenir cura a nivell comunal de les persones grans.

En aquest sentit, Pujol i Ben Moussa també han subratllat que Avancem adjudicarà l’ampliació del casal i del nou centre de dia per a la gent gran i es farà seguiment de les obres de reforma “perquè s’executin amb la màxima qualitat i en els terminis fixats”.

Així mateix, Avancem impulsarà la figura de l’amic de la gent gran, un professional de la salut que serà la persona de referència a qui les persones grans puguin acudir en cas de necessitat i es promourà un projecte de voluntariat que oferirà acompanyament en la mobilitat o, per exemple, per a poder dur a terme els encàrrecs del dia a dia.

Finalment, la candidatura formada per PS + Independents aposta per a destinar més recursos a millorar l’oferta d’activitats esportives, lúdiques i culturals per a la gent gran per tal que tingui opcions a mantenir-se activa físicament.





Per Sant Julià proposa una piscina exterior comunal

La candidatura Per Sant Julià aposta per la construcció d’una piscina exterior comunal situada al Prat Gran per tal de revitalitzar la parròquia durant els mesos d’estiu. El candidat número 4 de la llista, Cristofer Román, ha explicat que actualment Sant Julià de Lòria “no té vida” per als infants, ja que només compta amb parcs que estan mancats de manteniment i que aquesta seria una bona infraestructura per a gaudir en família.

La piscina exterior se situaria a l’espai on actualment hi ha les pistes de basquetbol del Prat Gran i aquestes serien reubicades al Prat del Senzill. Per Sant Julià aposta per aquesta ubicació per tal de mantenir un espai verd i estarà englobat dins de la remodelació del parc del Prat Gran que vol impulsar la candidatura amb l’objectiu de convertir-lo en un espai de trobada intergeneracional i que sigui un punt neuràlgic de la parròquia.