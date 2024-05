16-M: Andorra celebra el Dia internacional de la malaltia celíaca

Aliments lliures de gluten (Getty images)

Aquest dijous, 16 de maig, se celebra el Dia internacional de la malaltia celíaca arreu d’Europa. És un dia en què les associacions de celíacs aprofitem per a sensibilitzar sobre el que comporta la malaltia i la dieta sense gluten, els entrebancs amb què es troben en el seu dia a dia, etc. Es també un dia on compartir amb les altres persones celíaques entorns segurs, lliures de contaminació ni traces.

Des de l’Associació de Celíacs d’Andorra (ACEA) les propostes d’aquest any són:

Campanya la celiaquia a l’escola

Es repetirà la campanya “La celiaquia a l’escola” que ja es va realitzar l’any passat, i en la que es va arribar a uns 7.000 infants dels centres andorrans i de les escoles que es van sumar a la iniciativa.





i de les escoles que es van sumar a la iniciativa. És una campanya que està pensada per a explicar que és i en què consisteix la malaltia celíaca, com ajudar i com acompanyar a un infant celíac en el dia a dia a l’escola.





a un infant celíac en el dia a dia a l’escola. Des de l’associació ACEA s’és conscient que, “de vegades, ser un infant celíac et fa sentir exclòs en alguns actes socials, celebracions, activitats de convivència, esmorzars solidaris o, fins i tot, per a poder menjar fora de casa, l’infant es pot sentir discriminat per no tenir-lo en consideració. Creiem que explicar la malaltia als nostres infants i joves, ajudarà a prendre consciència del que representa i saber com gestionar la convivència amb algú celíac a casa i a l’escola”.





Creiem que explicar la malaltia als nostres infants i joves, ajudarà a prendre consciència del que representa i saber com gestionar la convivència amb algú celíac a casa i a l’escola”. Des de la cuina centralitzada s’oferirà un menú sense gluten per a tots els infants i s’ha fet arribar a les escoles material per a treballar a l’aula i al menjador per tal de donar a conèixer aquesta malaltia a l’alumnat i conscienciar-los sobre què representa.





Activitat de sensibilització al carrer

Durant la tarda, de 17:30 a 19:00 hores hi haurà una parada a Andorra La Vella, concretament davant del Hiper E.Leclerc, que oferirà un berenar sense gluten, per a tots aquells que es vulguin atansar a conèixer l’Associació. També s’han previst activitats infantils i tallers per als menuts i alguna sorpresa per als més grans.





Dades a Andorra de persones que necessiten seguir una dieta sense gluten

Aquí s’inclouen les persones amb sensibilitat al gluten no celíaca que, tot i ser una patologia diferent, ja que no és una malaltia autoimmune, en aquests moments tenen les mateixes recomanacions que les persones celíaques, dieta estricta sense gluten.

Dades sobre la població andorrana (ACEA)

Es pot obtenir més informació sobre la malaltia a la web d’ACEA.