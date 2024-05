Com podem reciclar a casa

Una llar on reciclen els residus (Getty images)

La gestió adequada de les deixalles en la llar és important per a mantenir un ambient net i saludable, estalviar una mica de diners i preservar els recursos naturals del planeta. Reciclar no és difícil si es té clar com fer-ho, i pot arribar a ser fins i tot, una tasca divertida. Només amb uns petits gestos, podem desfer-nos de les sobres a casa i contribuir a la cura del medi ambient:

1. Reduir la quantitat de residus

Una de les millors maneres de desfer-se de les deixalles és reduir la quantitat que generem. Per tant, és necessari que a l’hora de comprar els productes, triem aquells que tenen un menor nombre d’envasos o decantar-nos pels envasos que es puguin reutilitzar, en lloc d’adquirir productes d’un sol ús. Poden resultar una mica més cars en un principi, però a la llarga, suposen una bona inversió.

2. Compostar les restes de menjar

En lloc de llençar les restes orgàniques a les escombraries, es poden compostar per a produir un fertilitzant natural que es pot utilitzar al jardí o en les plantes d’interior. Per a fer-ho, es pot fer servir un contenidor de compost o simplement crear una pila al jardí. A més, en moltes ocasions no hem de gastar diners per a comprar contenidors, ja que algunes administracions presten aquest servei gratuït als seus habitants. Informa’t si és el teu cas.

3. Reciclar

El reciclatge és una de les millors maneres de desfer-se de les deixalles. Es poden reciclar llaunes, ampolles de plàstic, paper, cartó, vidre i molts altres materials. És important separar els materials reciclables dels no reciclables i col·locar-los en els contenidors apropiats.

4. Reutilitzar objectes

Molts objectes que normalment es llencen, poden ser reutilitzats per a altres fins. Per exemple, els flascons de vidre poden ser reutilitzats per a emmagatzemar aliments secs (espècies, cereals o pasta), podem usar-los com a base per a fer espelmes casolanes, o per a guardar petits objectes com llapissos, maquillatge…, amb les bosses de paper es poden fer treballs manuals o embolicar regals, etc.

5. Donar objectes

En lloc de llençar allò que no utilitzem, es pot donar a organitzacions benèfiques o vendre’s en pàgines de segona mà perquè algú més li pugui donar un nou ús, i de pas, poder recuperar una mica de diners.