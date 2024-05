Ens preparem millor que mai per a l’arribada de l’estiu

Indispensable preparar-se per al bronzejat de l’estiu (Lefties)

Sí, estem a principis de maig i encara queda per a poder gaudir de les jornades de sol i platja. Però amb el canvi d’hora, estem notant que els dies s’allarguen i que gairebé podem tocar l’època estival. Si ets de les quals adora lluir bronzejat com més aviat millor, no et pots perdre aquesta entrada. I és que, a vegades, ens perden les ganes i les presses, i guanyem a canvi cremades, arrugues, i taques, sobretot perquè l’exposició és excessiva i perillosa. No t’acceleris, que ja saps que el bo es fa esperar i que les presses no són bones.

Ens preparem per fora

Les primeres vegades que prenem el sol, després de l’hivern, solen comportar cremades, perquè la nostra pell està molt blanca i no li oferim la protecció que necessita. És fonamental que ens preparem per fora perquè el nostre bru sigui saludable i intens.

Abans de bronzejar la pell, hem de condicionar-la. Com? Alliberant-la de les impureses per a un bronzejat homogeni, amb una exfoliació corporal profunda. Pots realitzar una exfoliació a casa amb exfoliants cosmètics o acudir a un professional, perquè ens ofereixi el millor resultat. També és molt important donar-li a la pell la hidratació que necessita, tenint en compte la deshidratació que ocasiona l’exposició solar.

I l’epicentre del procés de preparació per al bronzejat és la fotoprotecció solar. No hi ha una altra forma per a defensar-nos de l’agressió que suposa la radiació solar per a la nostra pell, i no pot cabre la por de no posar-nos bruns. Clar que sí! Però d’una forma saludable, evitant cremades que sempre són perilloses, i l’aparició de taques i de possibles melanomes. Existeixen un sense fi de fotoprotectors en el mercat, adaptats a totes les nostres necessitats i preferències. A més, recorda que sempre hem d’emprar protector solar, en totes les estacions i pel carrer!





Ens preparem per dins

L’alimentació

Quantes vegades hem sentit parlar de la pastanaga com el millor aliat per a lluir un intens bronzejat? I no, no és un mite. La famosa hortalissa taronja té aquest poder bronzejador per les seves dosis de betacarotens, també presents en verdures com la papaia i els pebrots. Quins altres aliments es poden convertir en els nostres aliats? Els que contenen nutrients com el Q10, contingut en el marisc, les nous, els espinacs o el peix, i els rics en vitamina C, com els cítrics, coliflor, espinacs, que també serveixen per a garantir l’escut entre la radiació solar i la pell. Així que l’alimentació, a més de ser la base de la nostra salut, és també un factor fonamental en el procés de bronzejar-nos.





Nutricosmètica solar

Els nutricosmètics són ideals per a dotar a l’organisme de les vitamines que necessita, i també són grans aliats per a aconseguir el bronzejat saludable que volem. És fonamental assenyalar que les càpsules orals són complements dels fotoprotectors tòpics, però en cap cas els substitueixen.

Com ens poden ajudar les càpsules solars? Gràcies al seu alt poder hidratant, regenerador i antioxidant, reforcen les defenses naturals, mentre proporcionen hidratació a la dermis, fomenten la regeneració cel·lular cutània i prevenen el fotoenvelliment. A més, la nutricosmètica solar ofereix protecció en els ulls, les mucoses i el cabell enfront de l’impacte de la radiació solar.

La pregunta estrella és: Quan hem de començar a prendre càpsules? Es recomana començar entre quinze dies i un mes abans de l’exposició solar, la ingesta s’estén durant l’estiu i es pot allargar entre quinze dies i un mes per a ampliar el bronzejat en la pell





Per bellezactiva.com