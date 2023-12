570 persones assisteixen a les projeccions de ‘Dones de Les Escaldes’

Vídeo: Comú d’Escaldes

El documental Dones de Les Escaldes va reunir un total de 570 espectadors en les tres projeccions programades. Així doncs, el dia de l’estrena es van assolir les 250 persones i durant la segona projecció als cinemes Illa Carlemany es van reunir 210 espectadors. Davant l’èxit d’afluència, es va organitzar una tercera sessió el 26 de novembre. En aquesta hi van assistir un total de 110 persones.

El documental Dones de Les Escaldes es pot visualitzar ara al canal de Youtube del Comú d’Escaldes-Engordany i en breu es projectarà per Andorra Televisió (ATV). El documental, produït pel Comú d’Escaldes-Engordany, retrata la vida de les escaldenques nascudes els anys 1930-1940. Aquesta producció audiovisual és una realitat gràcies a la trentena d’entrevistes que s’han pogut fer a dones que han crescut, viscut i treballat a Les Escaldes.

Totes elles expliquen les seves experiències i relaten, en primera persona, les seves vivències personals i professionals. Com era Les Escaldes de la seva infantesa, joventut i edat adulta i com ha estat la seva vida com a dones. A més, reflexionen sobre com ha canviat Escaldes. Els records d’aquestes dones constitueixen la memòria viva d’Escaldes-Engordany i contribueixen a preservar i difondre la història recent de la parròquia.

Tot el material que s’ha pogut recollir durant l’enregistrament de les entrevistes i la cessió d’algunes fotografies familiars entraran a formar part de l’Arxiu Històric de la parròquia. Una documentació que pot ser considerada de gran valor no només per l’arxiu sinó per al país.