Albiren el cos sense vida del treballador que havia caigut al riu

Bombers de la Generalitat a l’altura d’Anserall fent tasques de control per si apareixia el cos (Bombers.cat)

A primera hora d’aquesta tarda de dimarts, un treballador que feia feines al projecte Caldes, a Escaldes-Engordany, ha caigut al riu Valira d’Orient, el qual, darrerament, a causa de les darreres precipitacions i el desglaç, està baixant amb un cabal d’aigua i un corrent significatius. Immediatament s’ha organitzat un dispositiu amb Bombers, Policia i, fins i tot, amb serveis d’emergències de Catalunya. Un dron i un helicòpter també han estat donant suport a les tasques.

Hi ha hagut tants efectius desplaçats que, en un moment donat, el cos l’han pogut veure riu avall a l’altura del Parc Central, la qual cosa demostra la força de l’aigua que baixa i, també, que es confirmen els pitjors pronòstics per a la víctima. De fet, semblaria ser que la família ja està rebent ajut psicològic davant d’aquesta desgràcia.

Val a dir que, fins i tot, FEDA ha fet disminuir el cabal de l’aigua per si això beneficiava la recerca de l’home. El cos s’ha albirat també a la Margineda, cada cop més avall, però no hi ha una comunicació oficial que indiqui si ha pogut ser recuperat.