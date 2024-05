La processionària, un perill en augment per als gossos

Un gos en un bosc (AMIC)

En els darrers temps, ha crescut l’alarma per l’augment de processionàries en zones boscoses, especialment aquelles amb una abundant presència de pins. Aquest fenomen, que sembla estar avançant més ràpidament del que s’esperava, no només té repercussions en els ecosistemes naturals, sinó també en la salut dels animals.

Les erugues processionàries, criatures fascinants, però també perilloses, acostumen a aparèixer a la primavera amb les altes temperatures i són conegudes científicament com a Thaumetopoea pityocampa. Un dels factors que contribueixen a l’augment de les processionàries és el desequilibri ecològic causat per les condicions climàtiques extremes. La calor extrema pot matar els depredadors naturals de les erugues i els paràsits que ajuden a controlar la seva població, cosa que facilita la seva proliferació.

Però, què significa això per als animals que habiten aquestes àrees? Els efectes de la processionària en els animals són variats i, en molts casos, greus. Una de les preocupacions més grans és el perill que suposen per als gossos, que sovint són els que més freqüenten les zones boscoses i no són conscients dels perills que poden amagar-se entre els arbres. Quan els gossos entren en contacte amb les erugues processionàries, poden patir reaccions al·lèrgiques greus o, fins i tot, lesió física a causa dels pèls urticants que aquestes alliberen quan se senten amenaçades.

És important que els propietaris de mascotes siguin conscients d’aquest perill i prenguin mesures preventives quan passegen els seus animals en zones boscoses. Portar els gossos ben lligats i evitar que ensumin o juguin amb objectes del terra pot ajudar a reduir el risc d’exposició a les processionàries. A més, en cas que un animal entri en contacte amb una eruga, és crucial actuar ràpidament i buscar assistència veterinària immediata per a prevenir complicacions.

Més enllà dels gossos, altres animals també poden veure’s afectats per la proliferació de les processionàries. Aus, mamífers petits i altres criatures dels boscos poden patir reaccions al·lèrgiques o ingestions accidentals de les erugues, posant en perill la seva salut i benestar.





Per Tot Sant Cugat