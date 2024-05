Impulsen la construcció d’una residència per a estudiants a Castellciutat

Render del menjador i l’espai exterior de la nova residència per a estudiants a Castellciutat (Foto: La Resi)

Un promotor particular està impulsant la construcció d’una residència per a estudiants a Castellciutat. El nou servei estarà ubicat a l’entrada del poble, en un immoble que actualment s’està restaurant i que es preveu que pugui albergar fins a una vintena de joves que duguin a terme els seus estudis al municipi de la Seu d’Urgell.

La creació d’aquest projecte, anomenat “La Resi”, coincideix amb la consolidació dels estudis universitaris d’INEFC Pirineus, que enguany ja llicenciarà els alumnes de la primera promoció en haver completat els quatre cursos en què consisteix el Grau de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport (CAFE) especialitzat en esports de muntanya i riu.

L’allotjament, que es preveu que estigui a punt per a l’inici del curs 2024-2025, també està pensat per a joves que combinin els seus estudis secundaris o superiors amb l’esport de competició. Així ho han assenyalat des del Parc Olímpic del Segre, que acull els centres de tecnificació tant de piragüisme d’aigües braves com d’esquí de fons i d’esquí de muntanya, a més de ser la seu permanent dels equips espanyol i andorrà de canoa eslàlom.

Els impulsors de la residència d’estudiants a Castellciutat han obert un portal web per a donar a conèixer la iniciativa. Allà hi expliquen que ho han ideat “persones compromeses amb el territori, amb una dilatada experiència professional, apassionats de la muntanya i dels esports outdoor” i nascuts a la Seu, “arrelats al Pirineu”. I hi afegeixen que la proposta ha nascut de la màxima de “pensar globalment i actuar localment”. Per això, volen fomentar “un nou model de residència juvenil.

Els promotors de la residència també en destaquen la seva ubicació, perquè l’edifici escollit, Casa Garcia, disposa d’unes excel·lents vistes cap a la Seu, el Cadí i tota la plana de l’Urgellet, a més d’estar a poca distància de la nova zona urbana de l’Horta del Valira, on s’hi ha de construir l’edifici d’INEFC Pirineus. Tot i això, també han avançat que, si té bona resposta, ja estudien desenvolupar un altre projecte semblant al nucli urbà de la Seu.

Pel que fa a l’interior, a banda dels dormitoris (individuals o dobles), l’edifici comptarà amb una zona d’estudi, cuina i menjador comunitaris, bugaderia, una sala de televisió i gaming i una zona exterior amb barbacoa.