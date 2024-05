FEDA dona suport al projecte ambiental de la Fundació Terra “L’alt Pirineu andorrà: com canviarà?”

Bernat Claramunt, Albert Moles i Christopher Carnie (FEDA)

FEDA ha signat aquest dijous un conveni de patrocini amb la Fundació Terra per a donar suport al projecte “L’alt Pirineu andorrà: com canviarà?” i accions sensibilitzadores per a les escoles del país i la resta de la societat en col·laboració amb l’entitat de recerca. Aquest projecte s’emmarca en el programa d’activitats i projectes divulgatius de FEDA, que té el foment de la sostenibilitat entre els seus objectius.

La Fundació Terra dona suport a la recerca científica per a entendre els mecanismes i els impactes del canvi global i per a trobar solucions a l’emergència climàtica. Des de 2016, la Fundació Terra i el Centre de Recerca Ecològica i d’Aplicacions Forestals català (CREAF), en col·laboració amb científics voluntaris de l’entitat estatunidenca EarthWatch, recullen a Andorra dades científiques per a l’anàlisi de la microfauna dels sòls, les alteracions i el desenvolupament dels boscos, així com la seva adaptació i la de la resta de la flora i la fauna al canvi climàtic. Estudis com aquests són de vital importància ja que els ecosistemes dels Pirineus són altament sensibles als canvis ambientals, però encara es necessiten més dades sobre els efectes de la situació climàtica sobre els espais naturals d’Andorra.

A banda del projecte científic, la campanya també involucrarà diverses escoles del país a través de la iniciativa “Un te per estudiar el canvi climàtic”. Es tracta d’un experiment estandarditzat internacionalment per a estudiar els sòls mitjançant el soterrament de bossetes de te i el posterior anàlisi dels efectes sobre les fulles. A banda de dur a terme l’experiment, els infants podran conèixer a classe els efectes del canvi climàtic amb la Fundació Terra. A més a més, s’organitzarà una ponència de divulgació científica per a explicar quins són els canvis a l’alta muntanya i l’impacte que pot suposar en l’economia andorrana.

El conveni, amb accions per al període 2024-2026, ha estat signat a la Casa dels Guardes del Camí hidroelèctric d’Engolasters per part del director general de FEDA, Albert Moles, i el director de la Fundació Terra, Christopher Carnie, amb la presència de l’investigador principal, Bernat Claramunt, del CREAF. En un indret on és palesa la relació de FEDA amb la natura i el recurs energètic que suposa per al país a través de l’aigua, Moles ha destacat la importància que els objectius de sostenibilitat de FEDA es materialitzin a través d’accions concretes com aquesta, que tenen una repercussió directa sobre el territori i afavoreixen a més la sensibilització social. “L’activitat de FEDA té una relació directa amb el medi ambient. Per això, i per la vocació divulgadora, som conscients de la importància de recerques com aquesta”, ha explicat.

Carnie, per la seva banda, ha parlat de com afecta l’emergència climàtica a Andorra, especialment una activitat econòmica tan important per al país com el turisme i ha destacat el valor de compartir-ho amb les noves generacions a través d’accions educatives. Per últim, el doctor Claramunt, ha defensat la recerca científica i projectes com aquest per a desenvolupar mecanismes que reverteixin la situació.

FEDA està alineada amb els objectius del desenvolupament sostenible i, per això, difon i treballa per a la sostenibilitat social, econòmica i ambiental. Aquest conveni de patrocini està associat als objectius 4 (Educació de qualitat), 11 (Ciutats i Comunitats Sostenibles), 13 (Acció Climàtica), 15 (Vida Terrestre) i 17 (Aliança pels Objectius). Precisament, aliances com aquesta refermen compromisos com el de la lluita contra el canvi climàtic i la preservació del medi ambient i suposen exemples de col·laboració en accions concretes que els materialitzen.