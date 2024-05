Tipus de tendals per a la teva terrassa

Un tendal de grans dimensions en una llar (AMIC)

Els tendals són una excel·lent opció per a qualsevol terrassa, ja que proporcionen ombra i protecció, sobretot ara que, en breu, arribarà l’època més calorosa i assolellada de l’any: l’estiu. En aquest article, et presentem alguns tipus comuns de tendals que pots considerar per a la teva terrassa.

Tendal de braç articulat

Aquests tendals compten amb braços extensibles que es pleguen i s’estenen per a proporcionar ombra sobre la terrassa. Són ideals per a àrees més grans que requereixen una cobertura àmplia i poden instal·lar-se en la paret o en el sostre, segons la disposició de la terrassa i l’estructura de l’edifici.

Tendal vertical

Aquest tipus de tendal s’instal·la verticalment. Són ideals per a crear privacitat a la terrassa o protecció contra el vent i la pluja lateral. Els tendals verticals també poden tenir opcions de transparència ajustable per a permetre l’entrada de llum natural mentre es bloqueja la vista des de l’exterior.

Tendal fix

Els tendals fixos estan dissenyats per a proporcionar una cobertura constant sobre la terrassa i no es poden ajustar o retreure. Són ideals per a àrees on es necessita ombra permanent i poden ser una solució duradora i de baix manteniment per a protegir la terrassa del sol i la pluja.

Tendal tipus pèrgola

Aquests tendals consisteixen en una estructura de pèrgola coberta amb panells de tela que es poden ajustar per a proporcionar ombra parcial o total segons sigui necessari. Són ideals per a terrasses més grans i poden crear un espai a l’aire lliure amb un aspecte estètic similar al d’un jardí o pati.





Per Tot Sant Cugat