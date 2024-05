Ou, embrió i pollet. Espectacular!

La mare naturalesa ens dona cada dia un grapat de noves experiències, noves vivències que no fan altra cosa que certificar la seva saviesa i la seva bondat. És un extrem que el podem aplicar en tots els camps de la vida i, òbviament, també, en el món animal. És extraordinari quan neix un nadó, però no ho és menys quan ho fa qualsevol espècie d’ésser viu.

Recuperem del YouTube, tot “Naufragant per la Xarxa”, un vídeo on es pot comprovar com evoluciona un ou de gallina, com esdevé un embrió i com aquest, poc a poc, s’anirà convertint en el petit pollet que acabarà trencant la closca que el separa del món exterior. Aquell pollet que tots volíem de petit i que no sempre se’l sabia cuidar per a que pogués sobreviure.