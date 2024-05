Es deixa sense efecte la limitació de les activitats turístiques i de lleure a la zona del Roc del Quer de Canillo

Mirador del Roc del Quer (SFG)

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimecres, a proposta del titular de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, un decret que deixa sense efecte la limitació de les activitats turístiques i de lleure a la zona del Roc del Quer, a la parròquia de Canillo. Una acció que el Govern va aprovar fa dues setmanes quan va detectar la presència d’aus nidificants catalogades com a amenaçada i en perill d’extinció. En vista d’aquesta situació, es va voler minimitzar el màxim possible totes aquelles activitats que poguessin suposar una molèstia per a les aus, especialment en el període actual de reproducció i dependència dels polls.

Ara els professionals del Ministeri han constatat que la nidificació no ha prosperat i, així doncs, s’ha decretat la tornada a la normalitat pel que fa a les activitats a aquella àrea que van quedar minimitzades per l’albirament dels animals mencionats.

D’aquesta forma, es torna a obrir la pràctica a la via ferrada dels Racons, la via ferrada del roc del Quer (la directíssima) i la via ferrada de la canal de Mora, així com totes les variants existents. També es torna permetre sobrevolar amb aeronaus tripulades, no tripulades o pilotades remotament a la zona compresa entre el riu Valira d’Orient, la carretera CS-240, de Canillo a Ordino, el riu de Mereig i el riu de Montaup. Finalment, les activitats turístiques organitzades al mirador del Roc del Quer es poden reprendre amb normalitat.