Març, el mes més plujós dels darrers dos anys

Francesc Mauri

Regal del cel en forma de precipitacions generoses. Aquest és un resum del balanç publicat per Meteocat del mes de març. El març s’ha de qualificar de càlid arreu de Catalunya, especialment al quadrant nord-est i massís dels Ports. El mes de març ha estat plujós a gran part del país i molt plujós al Prepirineu, l’Alt Empordà, àmplies zones del Pirineu i del prelitoral Central, sud de la Costa Brava i el Maresme. Ha estat normal al nord de l’Aran i sec a l’extrem sud-oest.

Ha estat el mes més plujós dels últims dos anys al conjunt de Catalunya. No plovia tant des del març de 2022. Tot i que el 2 i 3 de març ja hi va haver un episodi una mica destacat la precipitació del 8 al 10 març es pot qualificar de general i generosa.

• Entre els dies 8 i 9 de març es van superar els 60 mm, amb màxims propers als 100 mm al nord del Montseny, com ara els 98 mm tant a Arbúcies (la Selva) com a Viladrau (Osona).

• No va ser un episodi de pluja excepcional, però en el context de sequera en què ens trobem, el dissabte 9 de març va ser el dia més plujós de l’últim mig any al conjunt de Catalunya, des del 15 de setembre de 2023.

• A sectors del Montseny i altres punts d’Osona feia quatre anys, des del temporal Glòria (20-23 de gener de 2020), que no hi plovia tant en un sol dia com va passar el dia 9 de març d’enguany.

• El vessant sud del Pirineu i tot el Prepirineu va rebre la nevada més important de la temporada, amb gruixos de més de 50 cm de neu nova en alguns sectors.





Precipitació entre els dies 25 i 31 març del 2024

• Cal destacar precipitació superior als 40 mm al vessant sud del Pirineu i punts del Prepirineu: 84,0 mm a Espot (2.519 m); 45,7 mm a Salòria (2.451 m); 44,3 mm a Boí (2.535 m).

• Es van acumular més de 50 cm de neu nova a cotes altes del Pirineu occidental i fins a 85 cm a Certascan (2.400 m) o 75 cm a Espot (2.519 m).

• El temporal marítim va ser molt intens a tot el litoral amb ratxes de vent que van superar els 60 km/h a sector del litoral Central i Nord.





Març càlid a Catalunya

El març s’ha de qualificar de càlid arreu de Catalunya, especialment al quadrant nord-est i al massís dels Ports. La temperatura anormalment alta que es va produir a mitjan mes ha marcat sense dubte l’anomalia tèrmica registrada al març.