Els sistemes educatius del país esdevenen part activa de la candidatura Andorra 2029

Un dels molts alumnes que s’han implicat amb la candidatura d’Andorra 2029 (organització)

La candidatura als Mundials d’esquí Andorra 2029 ha estat present amb tots els infants a través dels sistemes educatius del país al llarg dels anys de promoció del projecte, tant en la candidatura de 2027 com en l’actual. Un dels punts més destacables i imperatius en l’argumentari és el llegat que l’esdeveniment deixaria, tant en polítiques mediambientals, com en la mobilitat, com en la inclusió i l’accessibilitat, o en les instal·lacions, entre d’altres.

La candidatura ha entrat a les aules mitjançant diferents activitats, des de maternal fins a tercer cicle de primera ensenyança dels tres sistemes educatius: l’andorrà, l’espanyol i el francès. En concret, entre el 22 d’abril i el 10 de maig, els alumnes van pintar el logotip de la candidatura (representa les pistes de competició Avet i Àliga), van descobrir l’escriptura en braille i la introducció al llenguatge de signes. A més, van visualitzar el curtmetratge ‘Sorda’, nominada als premis Goya 2023, en el qual es relata l’experiència d’una noia que pateix aquest tipus de discapacitat sensorial.

La directora de Màrqueting de la candidatura i impulsora del projecte a les escoles, Elisabeth Pérez ha explicat que amb aquestes accions es buscava “divulgar el nostre compromís amb els més petits, amb un objectiu pedagògic i de sensibilització social”. I ha afegit: “Es poden fer uns Mundials accessibles i inclusius, però al final és la suma del que tots puguem fer conjuntament, ja sigui des de les institucions, des del sector privat o nosaltres com a organitzadors d’un esdeveniment esportiu”.

Al seu torn, la cap d’Àrea de Formació, Recursos Pedagògics i Innovació del Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats del Govern d’Andorra, Marcella Armengol ha assegurat que “ha estat una experiència molt gratificant i socialitzadora. Els infants de cada escola s’han implicat molt, i això ha permès que puguin conèixer altres formes de comunicar-se”.

Les activitats artístiques amb temàtica Andorra 2029 que han realitzat els infants estan exposades als centres educatius.

Aquesta és la darrera acció de candidatura abans de la votació de la seu dels Mundials 2029, a Reykjavík, el pròxim 4 de juny.