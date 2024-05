La història de ‘Godzilla y Kong: El Nuevo Imperio’, d’Adam Wingard, arrenca pròpiament quan l’empresa Monarca detecta senyals de procedència desconeguda que arriben de la Terra Buida, el submón paradisíac on viu Kong. Un hàbitat no tan tranquil com sembla com posa de manifest la primera seqüència d’acció de la pel·lícula amb una rabiosa gossada de llops monstruosos que assetgen perillosament a Kong. Després d’aquesta batussa salvatge, Kong emergeix a la superfície terrestre a les instal·lacions de Monarca amoïnat perquè pateix mal de queixal, on serà operat pel veterinari Trapper (Dan Stevens) que farà de dentista. D’altra banda, aquestes intermitències indesxifrables sembla que han desvetllat a Godzilla de la seva letargia, ja que reapareix trinxant la ciutat de Roma.

La reacció enigmàtica de Godzilla fa que després aquest es desplaci a França, on s’alimenta d’energia atòmica d’una central nuclear per a carregar el seu raig mortífer, i en acabar anirà cap a l’Àrtic on s’enfrontarà a un terrible tità per a acumular més potència destructiva. Mentrestant la doctora Andrews (Rebecca Hall) de Monarca també viu amoïnada per les visions de la seva afillada Jia, última descendent d’una tribu aborigen de l’Illa Calavera i que té la virtut de poder comunicar-se amb el goril·la Kong. Andrews buscarà respostes a les interferències i als dibuixos incomprensibles de Jia en un vell conegut, Bernie Hayes (Brian Tyree Henry), director d’un pòdcast sobre bèsties i afers paranormals.

Al final, Andrews, Jia, Trapper i Hayes es desplacen al món de la terra Buida per a esbrinar l’abast i el significat de les anomalies que perceben. A ‘Godzilla y Kong: El nuevo imperio’, seqüela de ‘Kong contra Godzilla’ (2021), dirigida també per Adam Wingard, es comprova com les aventures en paral·lel dels eterns rivals Kong i Godzilla acaben per a convergir en una unió estratègica, confabulats per batre’s junts contra un poderós i mil·lenari enemic comú que pot aniquilar la Terra. Aquesta última entrega de la productiva franquícia de les marques Warner i Legendary sobre els gegants Kong i Godzilla és una entretinguda i gaudible monstermovie amb un ric i atractiu bestiari il·lustrat, vistosos i explosius combats i més fúria destructiva d’aquests titans, tot enmig d’una trama que s’esfilagarsa per diversos estrats del multivers.