Mike Oldfield celebra els seus 71 anys

Un 15 de maig de 1953 naixia Mike Oldfield. D’això ja fa 71 anys. Va venir al món a Reading, al Regne Unit. És un conegut compositor i multiinstrumentista de música electrònica i de rock simfònic. Va debutar d’una forma estel·lar l’any 1973 amb el multimilionari i encegador “Tubullar bells”. Idolatrat encara avui en dia.

Durant tota la dècada dels setanta del segle passat va ser un dels paradigmes de la guitarra elèctrica i un dels músics més influents. Fins i tot, encara als vuitanta, va obtenir algun èxit molt sonat com Moonlight Shadow (1983). Després, la seva estrella s’ha anat apagant encara que el llegat musical no es perdrà. Els anys no perdonen com és normal.





Font: EfeEme.com