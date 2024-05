L’esbarjo és vital per a tenir un bon estat d’ànim

Omar El Bachiri. Psicòleg

Esbargir-se, divertir-se, a banda de ser un plaer, també és una necessitat humana i no fer-ho és una font de malestar. Però, a causa de la societat de consum en la qual vivim, molta gent s’ha endeutat econòmicament i, malauradament, no arriba a final de mes treballant les seves quaranta hores setmanals. Les despeses superen als seus ingressos i, per tant, han de fer hores extres o tenir una altra feina paral·lela a la principal. Això, per una banda, i per l’altra, està l’augment del cost de la vida, que en els últims anys s’ha quasi duplicat i, com a resultat, molta gent que fins ara vivia folgadament, ara ho fa passant penúries per a acabar el mes dignament.

Aleshores, esbargir-se, gaudir dels plaers que els ofereix el seu lloc de residència se’ls dificulta bastant. És per això que hem d’entendre la importància de l’esbarjo i que, per sort, moltes vegades no suposa una gran despesa econòmica. Hem de buscar què ens alegra la vida, en quins moments ens sentim plens, amb l’estat anímic actiu o relaxat i enfocar-nos en ells. Segurament, uns estan associats amb una despesa econòmica, però, també n’hi ha que no, perquè els trobem a casa o al carrer. Sigui mirant la televisió, les xarxes socials, internet, llegint algun llibre, fent exercici físic, etc.

Cadascun ho troba segons la seva personalitat i estil de vida, però, tots són igual de vàlids si ens alegren l’estat anímic. La qüestió és fer alguna cosa després de la jornada laboral, sinó, la ment emmalalteix perquè necessita desconnectar de les obligacions. Amb això vull dir, que si treballar és un plaer, mai emmalaltirem, però, a condició que, fem les respectives pauses, atès que, la ment és incapaç d’estar més de cinquanta minuts seguits concentrada en la mateixa tasca. Igual que si toquem algun instrument musical, fem esport o qualsevol activitat per obligació, com deixen de ser un plaer, no poden considerar-se un moment d’esbarjo i, per tant, també hem de descansar d’ells.





També podeu seguir-me a https://www.facebook.com/elbachirri