Arbres florits durant la primavera (Getty images)

Cada any, quan l’hivern comença a cedir pas a la primavera, podem gaudir d’un escenari màgic: la floració dels ametllers i cirerers, entre altres espècies. Aquest fenomen natural, ric en simbolisme i poesia, omple els paisatges del territori amb un mantell de flors blanques i rosades, anunci de temps més càlids i dies més lluminosos. A Catalunya, per exemple, des de les valls de l’Alt Empordà fins als camps de la Terra Alta, els llocs on contemplar aquest espectacle floral són nombrosos i encisadors.

Un dels destins més emblemàtics per a gaudir de la floració dels ametllers és la comarca de la Segarra, a la província de Lleida. Aquí, en municipis com Cervera o Guissona, els camps es converteixen en un mar de flors blanques a principis de febrer, oferint un espectacle visual únic. A més, la combinació dels ametllers florits amb els antics casals i ermites que puntegen el paisatge proporciona una atmosfera de contes de fades que captura l’imaginari de tot aquell qui els visita.

Però la màgia no es limita només a la Segarra; altres regions de Catalunya ofereixen experiències igualment fascinants. La comarca del Baix Empordà, per exemple, amb els seus pobles medievals i vinyes, ofereix un teló de fons encantador per a la floració dels cirerers. Localitats com Pals o Peratallada esdevenen l’escenari perfecte per a passejar entre carrerons empedrats flanquejats per murs de pedra i arbres carregats de flors rosa pàl·lids.

La Garrotxa, amb el seu paisatge volcànic, també ofereix un marc incomparable per a la contemplació d’aquest fenomen. En pobles com Santa Pau o Besalú, els cirerers s’alcen orgullosos entre les pedres antigues, creant una imatge d’una bellesa sobrenatural que no deixa indiferent cap visitant. A més, l’entorn natural de la zona permet combinar la visita als camps florits amb excursions per parcs naturals i rutes senderistes.

A mesura que avança la primavera, les valls de l’Alt Urgell es converteixen en un altre destí imprescindible per als amants de la natura i la fotografia. Pobles com Organyà i Coll de Nargó ofereixen panoràmiques impressionants dels ametllers florits que es despleguen als peus dels Pirineus, creant una fusió perfecta entre la delicadesa de les flors i la majestuositat de les muntanyes.

Per a acabar, no podem oblidar-nos del parc natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, situat a la comarca del Vallès Occidental. Aquesta àrea protegida ofereix una oportunitat única per a la contemplació de la natura en el seu estat més pur, amb boscos de cirerers que esdevenen veritables catifes florides a la primavera. A més, les vistes panoràmiques des dels cims del parc ofereixen una perspectiva única de la grandesa del paisatge.