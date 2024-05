El Consell General respon al comunicat de l’APDA sobre l’afer de l’augment de salaris de la directora i la inspectora

Reshma Harish Punjabi, cap de l’Agència de Protecció de Dades (Fòrum.ad)

El Consell General certifica, un cop fet el requeriment a la Intervenció del Consell General, que es disposa de la documentació següent referent als treballs de fiscalització de l’Agència Andorrana de Protecció de Dades (APDA). D’aquesta manera es voldria respondre al comunicat emès per l’APDA aquest mateix dimecres, posant en qüestió la fiscalització del Consell General vers l’organisme.

Tot semblaria arrencar per la intenció que tenien els càrrecs de l’agència d’incrementar-se els salaris, un fet que no s’aprova des del Parlament. Per això s’ha volgut fer públic la documentació que es té al respecte i que vindria a confirmar la revisió salarial que es pretenia fer:

● Guia per a la gestió de persones de l’Agència Andorrana de Protecció de Dades (APDA), versió 5, del 12 d’abril del 2024, aprovada per la cap de l’Agència el 12 d’abril del 2024.

En aquesta guia s’inclou l’Annex 7. Política retributiva que conté les taules retributives del personal de l’Agència, inclosa la secció “Pel que fa als càrrecs nomenats” en la qual estableix una graella salarial per a la cap de l’Agència i la inspectora.





● Informe intern – Perspectiva de despeses de personal per a l’any 2024, del 12 d’abril de 2024 que especifica que “l’APDA estableix una nova graella salarial en la seva versió 5 de la Guia de Gestió de Persones” i afegeix “es preveu que el mateix mes (juny 2024) (…) es comenci a aplicar la nova graella salarial a tots els llocs de treball de l’APDA”.

En aquest cas, es confirma que la versió 5 de la Guia per a la gestió de persones de l’Agència Andorrana de Protecció de Dades (APDA) contrasta amb la versió 3 d’aquest mateix document amb data de 26 de juliol de 2023, de la qual en disposa una còpia el Consell General entregada per la cap de l’Agència.





● Guia per a la gestió de persones de l’Agència Andorrana de Protecció de Dades (APDA), versió 3, de 26 de juliol de 2023, aprovada per la cap de l’Agència el 26 de juliol de 2023.

En aquesta guia també s’inclou l’Annex 7. Política retributiva on es determina que “els salaris per a cada posició futura de l’organigrama de l’APDA queden definits en el quadre següent: Cap de l’Agència (Decisió del Consell General), Inspector (Decisió del Consell General)”.*





*En aquest cas, la política retributiva de l’APDA compleix amb el que estableix la Llei 29/2021, de 28 d’octubre, qualificada de protecció de dades personals que en l’article 58 determina que “El cap i els inspectors de l’Agència Andorrana de Protecció de Dades reben la remuneració que el seu càrrec té assignada al pressupost de l’Agència aprovat pel Consell General”.