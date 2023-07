Records de quan la Gestapo feia incursions a Andorra

Descendents de persones perseguides per la Gestapo a Andorra (Comú de la Massana)

L’oferta cultural del Comú de la Massana per a aquest estiu ha introduït com a novetat la ruta literària “Herois perseguits per la Gestapo”. Aquest dissabte, dia 29 de juliol, se n’ha fet la primera sessió, la qual, ha esgotat totes les places disponibles per a aquesta activitat.

La ruta ha començat a Llorts, perquè els participants poguessin reviure l’arribada dels milers de persones que van travessar les muntanyes, patint les inclemències del temps i la fam, i amb el dolor de les pèrdues patides durant el camí. L’etapa final ha estat a l’hotel Palanques, centre d’operacions i refugi dels fugits del nazisme.

“A partir de les novel·les, hem fet memòria històrica per a explicar com operaven les xarxes d’evasió durant la Segona Guerra Mundial”, explica Roser Porta, remarcant que la ruta d’aquest dissabte ha estat molt emotiva, ja que hi han participat dos fills de protagonistes de les xarxes d’evasió: Marc Forné, fill d’Antoni Forné; i Rosa Viadiu, filla de Francesc Viadiu, autor d’“Entre el Torb i la Gestapo”, un dels llibres que han servit de fil conductor en aquesta ruta literària, juntament amb “La pau dins la guerra”, de Norbert Orobitg” i “La neu adversa”, d’Antoni Morell.

El conseller de Cultura, Guillem Forné, que és net d’Antoni Forné, ha destacat la bona acceptació d’aquesta proposta historico-literària, “que ha interessat molt als participants, ja que a través de les lectures hem pogut entendre la duresa de les condicions que van patir els refugiats i la valentia dels passadors”.

Els fragments que els participants han anat llegint al llarg de la ruta formen part del llibre “Andorra literària. Rutes de novel·la”, amb textos de Roser Porta i fotografies de Tony Lara.

El pròxim diumenge, 13 d’agost, es farà una altra sessió. Les inscripcions són gratuïtes però cal fer reserva a l’Oficina de Turisme, al telèfon 835693.