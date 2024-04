Una esllavissada de roques afecta la carretera de Castellbò

Esllavissada de roques a la carretera de Castellbò (Foto cedida per Albert Arellano a RàdioSeu)

Una esllavissada ha afectat aquest dilluns la carretera de Castellbò (Alt Urgell. Tal com han pogut constatar usuaris que circulaven per la via, un conjunt de roques s’ha precipitat contra la calçada en un punt amb pendent pronunciat als laterals. Les pedres de grans dimensions han ocupat una part de la via –que no té línia de separació de carrils- i una d’elles ha anat a parar fins a l’altre extrem, a tocar de la tanca de protecció.

No es té constància que la caiguda hagi causat danys materials o personals, més enllà de la necessitat que els responsables del manteniment de carretera retirin ara el material acumulat a la zona, on els testimonis presencials han observat que hi ha perill d’una nova esllavissada, perquè el mur natural del costat de la via està inestable.

L’incident s’ha produït després que ja s’acumulen tres dies de pluja constant tant a la vall de Castellbò com arreu del Pirineu català i d’Andorra. Aquests episodis solen derivar en despreniments de roques, per la qual cosa, com ja és habitual en aquests casos, cal circular amb precaució per carreteres situades a tocar de muntanyes amb pendent pronunciat.

Una altra conseqüència, aquesta més positiva, de les darreres pluges és que el riu de Castellbò baixa amb molt més cabal de l’habitual, després que ha començat a rebre molta aigua dels seus afluents. El mateix està passant amb molts altres rius del Pirineu.

I és que, segons el balanç provisional que ha fet el Servei Meteorològic de Catalunya, des de divendres passat diversos observatoris del Pirineu ja han acumulat desenes de litres d’aigua fruit d’aquestes pluges. Fins aquest migdia el registre més alt de tot Catalunya seguia sent el de la cota 2.500 d’Espot (171 l/m2), un centenar d’ells entre divendres i dissabte). El segueix el pic de Salòria (146). També són remarcables les dades -encara provisionals- de Núria (79 l/m2), Tuixent (74), la Bonaigua (70), Sant Julià de Cerdanyola (52), Tremp (47) o Das (32), d’entre molts altres.