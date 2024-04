L’Escola d’Hoteleria del Pallars aconsegueix el distintiu Slow Food Catalunya

Atorgament del distintiu Slow Food Catalunya a l’Escola de Cuina del Pallars (Foto: Slow Food Catalunya)

L’Escola d’Hoteleria del Pallars, a l’Institut Hug Roger III de Sort, ha aconseguit el distintiu Slow Food Km0. El centre pirinenc i l’Escola de Cuina de Tona s’han convertit en les primeres escoles a les quals se’ls atorga el reconeixement, que ja tenen també 53 restaurants i 25 menjadors escolars.

Al moviment també s’hi han sumat enguany la pizzeria gurmet napolitana Marghe 1889, de Terrassa i Girona; el restaurant Deltaic, de la Cava-Deltebre; Cúmul Restaurant, de Montblanc; Les Nenes Bar, de Canet de Mar, i Yumyum, de Sant Esteve del Monestir-Rosselló. Així mateix, s’hi ha incorporat un nou menjador escolar, l’Escola Tiziana, de Tiana.

La incorporació al segell Slow Food Catalunya de centres educatius ha estat la gran novetat d’enguany. El col·lectiu ha destacat que representa “un gran pas”, ja que reconeix “la feina ben feta d’aquestes cuines on es forma als joves que en el futur poden marcar la gastronomia professional catalana”.





Acte de lliurament de distintius

La recepció del distintiu s’ha fet oficial aquest dilluns a Sant Sadurní d’Anoia durant la trobada anual dels cuiners i cuineres que formen part del col·lectiu Slow Food Catalunya. La jornada va incloure el lliurament de les acreditacions, que va anar a càrrec del conseller en funcions d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat, David Mascort, i l’alcalde del municipi, Pere Campos. L’acte el va apadrinar la xef Carme Ruscalleda. A la trobada del col·lectiu Slow Food Catalunya també es va anunciar l’edició de la primera Guia Slow Food Catalunya, que es publicarà al novembre.





Reivindicacions

La jornada es va dur a terme a La Fassina de Can Guineu, coordinada per Joan Martínez Rosell, del restaurant Cal Ticus de Sant Sadurní d’Anoia i la direcció d’Slow Food Catalunya. S’hi va voler deixar constància de la reivindicació d’un preu just per als productors i el vi de bombolles. El programa va incloure un Mercat de la Terra a la Plaça de l’Ajuntament, amb mig centenar de paradistes de productes i serveis Slow Food, que es va tancar amb un dinar elaborat per membres del col·lectiu amenitzat amb la música en directe de Set de Rumba.





Slow Food Catalunya, cuina ecològica i de proximitat

Slow Food és una associació eco-gastronòmica sense ànim de lucre, que va néixer per a fomentar una cultura gastronòmica basada en els aliments “bons, nets i justos”. Fundada a Itàlia l’any 1989, actualment es troba representada en 122 països diferents. A Catalunya, els cuiners Slow Food, a més, han impulsat el projecte Km0, creat l’any 2008, que defineix i comprova l’assoliment de certs compromisos que assumeix el xef en relació amb la filosofia del col·lectiu.





Requisits per a rebre l’acreditació Slow Food

Per a rebre l’acreditació Slow Food cal ser avalat o proposat per algun dels membres. En cas de no tenir l’aval, durant els primers mesos, el nou membre tindrà un “padrí” per a rebre assessorament i acompanyament. També, s’ha de disposar d’un mínim de 6 o més plats Km0 a la carta, que han d’estar elaborats amb productes ecològics comprats directament a productors d’un radi inferior a 100 quilòmetres. A més, s’ha de comprar de forma directa a un mínim de 8 productors locals que es trobin en un radi inferior a 100 quilòmetres. Així mateix, s’ha de fer servir a les cuines productes protegits per l’Arca del Gust d’Slow Food. Pel que fa a la carta de vins, ha de comptar amb una gran representació de productors locals i, finalment, s’ha de reduir al màxim la generació de residus i fomentar el reciclatge, així com apostar per l’ús d’energies renovables.

Des que un establiment demana “formar part del col·lectiu” poden passar entre 6 i 12 mesos, ja que s’ha de certificar i comprovar que es compleixen amb aquests requisits. En el cas de les escoles de cuina i els menjadors escolars els requisits varien, però sempre en el marc de la filosofia i el vademècum Slow Food.