Què és el cabell d’àngel i com usar-lo a la cuina

Cabell d’àngel (https://i.pinimg.com/)

El cabell d’àngel és una confitura tradicional de la cuina catalana, també present en altres cuines mediterrànies com la valenciana o la portuguesa. Es caracteritza per la seva consistència filosa i transparent, semblant al cabell d’un àngel, d’aquí el seu nom tan poètic. La base del cabell d’àngel és la carabassa, en concret es fan servir varietats de carabasses dolces i tendres, ja que són més adequades per a aquesta recepta.

La preparació del cabell d’àngel és un procés laboriós que requereix paciència i habilitat. Primerament, la carabassa s’ha de pelar i retirar-li les llavors. Després, es talla en trossos i es bull en aigua fins que estigui tendra. Un cop cuita, s’escorre bé i es tritura fins a obtenir una textura suau i homogènia. A continuació, es barreja amb una quantitat generosa de sucre i es bull a foc lent fins que adquireixi una consistència gelatinosa i brillant. El resultat és una confitura dolça i aromàtica amb un color daurat brillant, que és un veritable plaer per als sentits.

El cabell d’àngel és un ingredient versàtil que es pot utilitzar de diverses maneres a la cuina. Tradicionalment, s’usa com a farcit per a pastissos i coques. També es pot afegir a les torrades o a les galetes com a melmelada, o bé es pot combinar amb formatges suaus com el formatge fresc o el mascarpone per a crear postres sofisticades i delicioses.

A més, el cabell d’àngel és un ingredient per a elaborar salses dolces per acompanyar plats de carn o de peix, o bé es pot afegir a batuts i gelats per a aportar un toc de dolçor i aroma.