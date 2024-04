Que no abusin de tu

Juan Juncosa

Hi ha gent en aquest món que abusa i s’aprofita de la seva posició. Si aquest abús recau en una persona amb poca experiència de vida, apocada o amb necessitat es converteix en la víctima perfecta per a aquesta mena de subjectes. I quan parlo d’abusos em refereixo de qualsevol mena. Abusos en el treball en l’àmbit contractual o salarial, en la vida en general, en el col·legi i un llarg etc.

Si et passa una cosa semblant, puc assegurar-te que sempre podràs rebre ajuda. Però, el primer que has de fer és explicar-li-ho a algú de confiança. Si no pots o no tens ningú en qui confiar acosta’t a les institucions que puguin fer-ho. Per exemple, si el que t’ocorre és un abús laboral pots acostar-te al departament de treball o algun sindicat. El primer que rebràs d’aquests llocs és informació sobre els teus drets. I aquesta informació serà veraç, no una suposició o una creença. Si els abusos són fora del treball, com podria ser en el col·legi o en la teva vida. Pots acostar-te a serveis socials o al teu centre d’atenció primària perquè un psicòleg pugui aconsellar-te.

Sigui com sigui no et quedis tancat en el problema, ni deixis passar-lo tampoc. Perquè això en un futur pot acabar convertint-te subconscientment en una víctima. No totes les coses han d’acabar en un judici, però deixar que algú abusi de tu en la forma que sigui i no fer res significa que continuarà fent-ho a altres persones.





