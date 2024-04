Horòscop del 29 d’abril al 5 de maig

Àries



del 21 de març

al 20 d’abril



El tema que més us afavoreix i que tindreu com a fort durant aquests dies és la salut, això està molt bé, però no vol dir que us pugueu passar de llestos perquè si abuseu en un moment o altre us pot portar conseqüències no massa agradables. La història està en fer les coses amb una mica de tranquil·litat i bons aliments, a vegades us penseu que ho podeu fer tot, però no sempre és així. De totes maneres no serà aquest el cas.

Taure



del 21 d’abril

al 20 de maig



A vosaltres les coses us aniran força bé, teniu el sol a casa vostra i ja per això us podem felicitar, de totes maneres i sense ànims de tirar-vos la festa enlaire, us diré que seria molt bo anar amb compte amb els desplaçaments que hagueu de fer, ja que estareu una mica despistats pensant amb altres i no vigilant massa amb el que esteu fent. És bo sempre mirar per allà on es passa i ser conscient del que es fa.





Bessons



del 21 de maig

al 20 de juny



Teniu uns dies més aviat divertits amb una gran tendència a que tothom us vulgui fer somriure i això és molt positiu per a vosaltres ja que prou falta us fa riure i trencar una mica amb la monotonia, fins i tot potser que a l’anar arribant aquesta alegria també canvieu una mica el tarannà que porteu i us sentiu més a gust amb tot el que feu. Per cert, potser seria hora de canviar de pentinat.





Cranc

del 21 de juny

al 21 de juliol



No sé pas que us haig de dir, perquè al llarg d’aquests dies només us passaran històries per a no dormir i és que sembla que tingueu mala lluna amb gairebé tot, no hi ha res que us vagi bé, però no perquè siguin manies sinó que va malament i ja està. L’únic que us puc dir és que tingueu paciència i no us deixeu intimidar que tot això passarà ràpid i no teniu perquè ensorrar-vos, no us preocupeu per res.

Lleó

del 22 de juliol

al 21 d’agost



Tindreu uns moments molt intensos en el camp de les amistats, hi haurà algú del vostre voltant que necessitarà la vostra ajuda, seria molt bo que li podéssiu donar. El més probable és que només us demani que l’escolteu i la veritat és que això ja és cosa fàcil, tampoc us hi podeu negar, de totes maneres sí que al llarg d’aquests dies estareu molt lligats amb les vostres amistats, divertiu-vos tant com pugueu.

Verge



del 22 d’agost

al 21 de setembre



Us podeu sentir força oprimits i sense saber massa el per què, no us atabaleu que no és res de l’altre món, el que passa és que al llarg d’aquests dies estareu com una mica massa susceptibles i això és tradueix amb un sentiment tancat que us crea una pressió extra i us fa sentir així, penseu que per altra banda teniu uns dies perfectes en el camp laboral, tindreu bones oportunitats i bon rotllo.

Balança



del 22 de setembre

al 22 d’octubre



No feu excessos amb el vostre cos que de vegades us passeu una mica massa i el cos també se’n ressent. És bo intentar tenir més bona relació amb la figura del pare perquè la veritat és que teniu tendències a deixar-lo sempre de banda i no fer-li massa cas, i això no és que sigui massa bo ni per a vosaltres ni per a ell, el millor d’aquests dies és que tindreu moltes possibilitats a la hora d’anar a lligar.

Escorpí



del 23 d’octubre

al 21 de novembre



Tot i que sempre heu de lluitar per a aconseguir les coses, al llarg d’aquests dies potser encara ho hauràs de fer més que de costum. Intenta no posar-te massa nerviós(a) i ves fent poc a poc que així aniràs bé i ho aconseguiràs tot sense problemes. A part d’això és possible que tingueu força bon rotllo a dins de casa, per aquest motiu us sentireu més forts per a afrontar els problemes, sense massa esforç.





Sagitari



del 22 de novembre

al 20 de desembre



Us venen ganes d’estudiar, potser és una cosa no massa corrent en vosaltres i potser una mica descol·locant, però en certa manera és com si us fes falta activar l’intel·lecte, si en teniu oportunitat feu-ho. De totes maneres, si estudiar o llegir no us crida massa aprofiteu per a anar una mica de marxa que també us fa falta i anirà bé. Tindreu sort amb els jocs d’atzar, però no us gasteu massa que no convé.





Capricorn



del 21 de desembre

al 19 de gener



Aquests dies és provable que els dediquis molt de temps a la família, és una bona cosa perquè la veritat és que a vegades la deixes massa de banda i això no és massa bo que diguem. Aprofiteu per a tenir-hi més contacte i més confiança, és bo que veieu que amb la gent de casa hi teniu un punt de recolzament molt gran i ferm. Tingueu una mica de cura amb els amics amb que aneu, mireu si realment feu el que voleu.





Aquari



del 20 de gener

al 18 de febrer



Estareu molt alegres i us sentireu amb més ànims que mai, no deixeu passar l’ocasió perquè no s’està així massa sovint i s’ha de celebrar. Heu de tenir present el fet que amb els aires que correreu és possible que tingueu unes ganes boges de fer alguna animalada, intenteu frenar-vos perquè si no ho feu us sabrà greu quan l’hagueu fet, la suposada animalada va relacionada amb el camp sentimental.





Peixos



del 19 de febrer

al 20 de març



Si parlem de feina la cosa pinta força bé, i si parlem de parella, la cosa està d’aquella manera, heu de mirar de fer més cas a la persona que us estimeu, últimament la teniu força abandonada i hauríeu de fer-hi alguna cosa per a anar més bé. Per un altra banda, heu de tenir present el fet que teniu un munt de possibilitats d’agafar la grip, o sigui que ja us esteu preparant i ja esteu vigilant de no agafar fred.