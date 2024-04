Jutjar els altres és habitual

Roser Rodríguez Jerez

Un dels detalls de la personalitat dels éssers humans és que estem acostumats a jutjar les persones sense conèixer les seves capacitats o el seu talent professional, i parlem i escrivim perfils falsos per a desacreditar i creem una mala imatge de les persones i el pitjor de tot, que ens dediquem a desprestigiar sense abans saber el seu veritable ésser.

Considero que moltes vegades es jutja, realment, sense conèixer la gent, i ens dediquem a parlar de la vida privada de les persones, sense conèixer-les. Encara que aquesta persona, hagi tingut algun problema, anteriorment a la seva vida. En un determinat moment, la vida et passa factura i a tu et pot passar el mateix: patiràs en carn pròpia a qui jutjar i que vas dir o vas fer en contra de l’altra persona.

Aquestes persones són humanes com tots nosaltres, i per tant, pel simple fet d’haver passat per un infern, amb les conseqüències que han realitzat, anteriorment i s’hagin pogut guarir o millor dit rectificar dels seus fets, no per això han de ser sempre jutjades pel que van fer o van ser.

Tothom s’equivoca, no és bo jutjar els altres perquè pensis que tu ho faries d’una altra manera. Cada persona és diferent i mereix respecte. La cultura, la família, els amics, l’educació que rebem, tots tenim una història diferent per explicar. Només perquè a tu no t’agradi alguna cosa no vol dir que estigui malament. Som iguals en la diferència, ens hem de respectar i intentar ajudar-nos.

Pensar malament o opinar sobre algú, tant per bé com per mal, sense saber-ne absolutament res, sense conèixer-lo, sense donar-li una sola oportunitat, està malament. Cal prendre un temps per a conèixer bé les persones abans d’emetre judicis sobre elles.

Si no t’agrada que t’ho facin a tu, no ho facis als altres. És la regla d’or i tots hauríem de respectar-la. Pensa en moments en què algú t’hagi pogut ferir per haver-te prejutjat. Fas tu mateix amb altres persones?

Les coses succeeixen per moltes causes i moltes vegades no saps ni la meitat de la història. Jutjar els altres de manera equivocada pot fer mal, a elles, als seus familiars, etc.