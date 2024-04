Marta Grau Rafel, primera resident de Faber Andorra al 2024

Marta Grau Rafel (SFG)

La residència Faber Andorra acull fins al 21 de maig la primera resident del 2024, Marta Grau Rafel. La guionista, escriptora i consultora de guions treballarà durant la seva estada al Principat en la seva cinquena novel·la ‘La muntanya més alta no és a l’Himàlaia’, un thriller psicològic intimista, situat en una casa a la muntanya, on l’autora posarà sobre la taula temes tabú com ara la mort i la vivència del dol tant en la infància com en la vida adulta.

A més, seguint la línia ja iniciada amb els residents anteriors que han fet estada a Faber Andorra, està previst Grau dugui a terme diverses activitats al país amb l’objectiu que la comunitat pugui beneficiar-se del seu coneixement i expertesa.

Per una banda, en el marc del Festival Ull Nu, participarà com a tutora en la segona edició de l’Ull Nu Lab, el laboratori de guions de curtmetratges en català, juntament amb el director i guionista de cinema Alejandro Marín. Aquestes sessions de treball tindran lloc del 9 al 12 de maig, i tenen com a objectiu posar en contacte els guionistes i directors andorrans amb professionals de la indústria perquè puguin millorar els seus projectes en estat de desenvolupament.

D’altra banda, la guionista oferirà la xerrada Com es crea una sèrie: de Shakespeare al serial televisiu actual, el 16 de maig a les 19.30 h, a la Biblioteca Pública del Govern, una oportunitat perquè la ciutadania pugui aproximar-se a l’ofici dels i les guionistes. L’activitat és gratuïta, les places són limitades i cal reserva prèvia trucant al telèfon 828 750 o dirigint un correu a bibliopublica2@andorra.ad.

Marta Grau Rafel és llicenciada en comunicació audiovisual i doctora en comunicació social per la Universitat Pompeu Fabra. Ha escrit llargmetratges i sèries, entre els quals destaquen Tros (nominada a millor pel·lícula als Premis Gaudí 2022), Com si fos ahir (2019-2021), Tornarem (Premi Gold Panda, Premi Gaudí i Premi ATV, 2013), Cançó per a tu (nominada als Premis Gaudí 2020) i la direcció argumental de Les de l’hoquei (2019-2020, Premi CIMA a la Igualtat). Ha publicat l’assaig La mente narradora: la neurociencia aplicada al arte de escribir guiones (Laertes, 2017) i quatre novel·les: Surt el sol i encara plou (Empúries, 2013), Nits de guàrdia 1 i 2 (Fanbooks, 2013 i 2014) i la més recent: Una casa on tornar (La Magrana, 2022). A més, és professora de guió en diversos màsters, així com en programes de desenvolupament com ara Acció Viver de Dones Visuals.





El Projecte Faber Andorra

A banda de Marta Grau, enguany és previst que facin estada al Principat tres residents més: Ferran Joan Miquel, dramaturg, director i professor de teatre; Sérgio Leitão, artista multidisciplinari; i Carolina Otero, poeta i cantautora de rock. Des de l’inici del projecte l’any 2019, a Andorra, han passat per la residència 31 professionals de procedència i àmbits de treball diversos. I, des de l’acord signat el 2022 amb la Residència Faber d’Olot, han estat cinc creadores del Principat les que han pogut fer estada en aquesta instal·lació catalana.

Faber Andorra és una residència individual que es troba a la Massana totalment equipada amb àrea de treball, i també es posa a disposició dels residents un taller d’arts plàstiques i escèniques de 30 m² en cas que el treball del resident el requereixi, una targeta de transport públic i 60 euros diaris per a cobrir les despeses de manutenció. A canvi, i com dicta l’objectiu del projecte, els residents ofereixen activitats de retorn a la societat andorrana com ara conferències, tallers, actuacions, participacions en festivals i esdeveniments, entre d’altres.